Sa saborskog YouTubea skinuta snimka okruglog stola o Jasenovcu

Sa saborskog YouTube skinuta snimka okruglog stola o Jasenovcu zbog "neprimjerenih sadržaja".
Potvrdio je to danas novinarima Matej Brečić, predstojnik Ureda predsjednika Sabora, javlja naša Nataša Božić Šarić.
Podsjetimo, okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, i na njemu su sudionici pokušavali umanjiti žrtvu koncentracijskog logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu.
Održavanje ovakvog događaja u Saboru izazvalo je brojne kritike.
"Održavanje okruglog stola u prostorijama Sabora, s uvodničarima čija dokazana 'stručnost' jest u falsificiranju broja i bezočnom negiranju ustaških žrtava u logoru Jasenovac, novi je doprinos sramoćenju Hrvatskog sabora“, poručio je predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić odmah po održavanju ovoga skupa.
Skup je održan u organizaciji Kluba zastupnika Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti, a osudio ga je i premijer Plenković.
"Što se tiče tog okruglog stola, on bez ikakve dileme predstavlja političku provokaciju dvije političke stranke, njihovoga kluba, koje su to svjesno i namjerno organizirale u Hrvatskom saboru”, rekao je.
