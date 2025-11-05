Sa saborskog YouTubea skinuta snimka okruglog stola o Jasenovcu

"Održavanje okruglog stola u prostorijama Sabora, s uvodničarima čija dokazana 'stručnost' jest u falsificiranju broja i bezočnom negiranju ustaških žrtava u logoru Jasenovac, novi je doprinos sramoćenju Hrvatskog sabora“, poručio je predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić odmah po održavanju ovoga skupa.