izmjene poslovnika
"Sabor mora biti zakonodavno tijelo, ne protočni bojler Vlade"
Izmjene saborskog Poslovnika, koje je najavio predsjednik Gordan Jandroković, očekuju predstavnici i desne i lijeve oporbe, ali ne da budu kozmetičke naravi i da se promijeni samo minutaža rasprava, već da Sabor uistinu postane zakonodavno tijelo, a ne "protočni bojler Vlade" kao sada.
Gordan Jandroković kazao je da je Predsjedništvo na sjednici u ponedjeljak razgovaralo i o promjenama saborskog Poslovnika, da su pri kraju konzultacije unutar vladajuće većine o prijedlogu novog Poslovnika, a zatim će se obaviti i šire konzultacije s oporbom.
„Prvo što se mora uzeti u obzir jest da se Saboru ne vjeruje i da nas doživljava vrlo mali krug ljudi jer već godinama živimo u kancelarskom sustavu u kojem Sabor samo provodi ono što dođe iz Vlade. Mislim da će nam trebati puno više nego što je promjena Poslovnika”, ustvrdio je Mišel Jakšić (SDP) nakon sjednice Predsjedništva.
Trebali bismo, smatra, urediti Poslovnik da rasprave budu protočnije, otvorenije, brže i nametnemo dinamiku u radu Sabora i tako pokažemo građanima da Sabor nije svrha sam sebi i da u toj dinamici promijenimo način odlučivanja u Republici Hrvatskoj.
Sandra Benčić (Možemo!) ističe da Sabor nije zakonodavno tijelo u pravom smislu riječi, jer Vlada predlaže zakone a Sabor samo izglasava. „Ne postoji kvalitetan dijalog ni suradnja na odborima pri izradi zakonskih prijedloga nego od Vlade ovdje dolazi već gotov materijal i to je to. Mislim da je to ono što fundamentalno treba promijeniti, Sabor treba postati zakonodavno tijelo, a ne protočni bojler”, poručila je.
Božo Petrov (Most) upozorava da, kada su ograničili mogućnost repliciranja zapravo su zastupnicima ograničili mogućnost da budu predstavnici građana jer ako ograničite broj replika na tri, onda zastupniku ne dajete mogućnost da sudjeluje u raspravi o nekom prijedlogu zakona niti da pita ministra ili državnog tajnika sve što želi.
„Zapravo me tjeraju da tražim povrede Poslovnika, a onda se tuže da ih je previše - pa, naravno, ako ste mi ukinuli svaki drugi mogući oblik komuniciranja i zato trebaju vratiti veći broj replika”, kazao je.
Ministri moraju dolaziti na sjednice
Sabor je, napominje, tijelo koje određuje Vladu, a nije ispostava Vlade i kada se raspravlja pogotovo o ključnim zakonima, na raspravi bi trebao biti ministar od početka do kraja pa se onda neće postavljati pitanje zašto nikoga nema na pojedinačnim raspravama. „Kome tada da pričam, zraku, jer nema nikoga? Nisam u Sabor došao održati performans nego raspravljati o zakonu jer Sabor za mene nije protočni bojler. Ako imam prijedloge kako zakon učiniti boljim, onda želim da to ministar čuje, a ne da se sve odradi pro forma”, naglasio je.
Igor Peternel (DOMiNO) mišljenja je da Poslovnik treba mijenjati temeljito i sveobuhvatno, a ne samo kozmetički kako bi se vratio dignitet i ozbiljnost Hrvatskom saboru. Treba obvezati ministre da ovdje budu češće, kao što su direktori pojedinih poduzeća uvijek na sjednicama upravnih odbora. Sabor je upravni odbor ministrima jer ih Sabor bira i razrješuje, poručio je. „Skandalozno je i nedopustivo da su ministri toliko malo u Saboru, na odbore praktički uopće i ne dolaze, a s izuzetkom dva ili tri ministra, ne dolaze ni na sjednice, osim na 'aktualce'”, smatra Peternel.
Nezavisna Marija Selak Raspudić ocijenila je da su se na Predsjedništvu bavili nevažnim detaljima koji uporno služe kao ciljani politički skretači pažnje s najbitnijih problema funkcioniranja Sabora. Raspravlja se o tome hoćemo li koristiti povredu Poslovnika, hoće li rasprava trajati 10 ili 15 minuta, a Hrvatski sabor ima mnogo sustavnijih političkih problema koji se ciljano izbjegavaju, upozorila je.
„Ministri moraju dolaziti na plenarnu sjednicu i na njoj odgovarati na pitanja pred cijelom hrvatskom javnošću i moraju odgovarati na zastupnička pitanja na koja uredno ne šalju odgovore. Sabornica ne smije biti prazna ili poluprazna pa treba uvesti kvorum koji će prisiliti zastupnike da nazoče saborskim sjednicama”, predlaže.
Usto, dodaje, problem je i način rada odbora koji su potpuno nefunkcionalni i održavaju se paralelno s plenarnom sjednicom, i koji su toliko zastarjeli da ne odgovaraju strukturi Vlade. Mi imamo Odbor za informatizaciju, u 21. stoljeću kada govorimo o digitalizaciji, mi se valjda još bavimo uvođenjem kompjutera u Hrvatski sabor, napomenula je.
Član vladajuće većine Ivica Kukavica (Domovinski pokret) ističe da treba ići u određene izmjene Poslovnika jer su rasprave često besmislene i traju dugo u noć, te dodaje kako su oko toga i u vladajućoj koaliciji blizu dogovora. Vjeruje i da postoji konsenzus vlasti i oporbe da neke stvari treba modernizirati i da će oko toga naći zajednički jezik.
