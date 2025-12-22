"Sabor mora biti zakonodavno tijelo, ne protočni bojler Vlade"

Sabor je, napominje, tijelo koje određuje Vladu, a nije ispostava Vlade i kada se raspravlja pogotovo o ključnim zakonima, na raspravi bi trebao biti ministar od početka do kraja pa se onda neće postavljati pitanje zašto nikoga nema na pojedinačnim raspravama. „Kome tada da pričam, zraku, jer nema nikoga? Nisam u Sabor došao održati performans nego raspravljati o zakonu jer Sabor za mene nije protočni bojler. Ako imam prijedloge kako zakon učiniti boljim, onda želim da to ministar čuje, a ne da se sve odradi pro forma”, naglasio je.