"Porezna agresija"
Gradska oporba o zagrebačkom proračunu: Ni razvojan ni konzervativan - već duboko licemjeran
Zagrebački proračun za 2026. godinu nije razvojan nego licemjeran, u njemu nema novih projekata, a Zagrepčani su i dalje opterećeni najvišim porezom u državi, ocijenila je u utorak gradska oporba, zbog čega neće dići ruku za predloženi dokument.
"Ovaj proračun ne smatramo ni razvojnim niti konzervativnim, već duboko licemjernim", rekla je Milka Rimac Bilušić iz kluba zastupnika Nezavine liste Marije Selak Raspudić, na konferenciji za medije u Gradskoj skupštini.
Isti klub na prijedlog gradskog proračuna ima dvije glavne zamerke. Prva je ta što gradska vlast, kazala je Rimac Bilušić, nije poduzela ništa kako bi utvrdila ima li prostora za smanjenje stopa poreza na dohodak.
"To je jedan vid porezne agresije na radnike, a to se najviše odnosi na radnike s minimalnom plaćom i plaćom do 30 posto iznad minimalca", istaknula je.
Drugi je problem nekontrolirani rast rashoda, dodala je zastupnica. "Socijalno osviještena ljevica trebala bi znati staviti rashode pod kontrolu, a ne ponašati se kao 'iphone ljevica' - skupo, ekskluzivno i odvojeno od stvarnosti", naglasila je Rimac Bilušić.
Od 14 podnesenih amandmana, gradska je vlast prihvatila jedan, riječ je o 50 tisuća eura za izradu plana besplatne prehrane za sve učenike srednjih škola.
"U narednim godinama tražit ćemo konkrentu realizaciju. Ovo je jedna vrlo važna tema jer su srednjoškolci diskriminirani u sustavu odgoja i obrazovanja koji je mislio na osnovnoškolce, a srednjoškolce potpuno preskočio", rekla je Marija Selak Raspudić.
"Zašto jedna Rijeka može smanjiti stope poreza, a Zagreb ne može?"
Zastupnik HDZ-a Mislav Herman kazao je da, unatoč konstantnom rastu prihoda od poreza na dohodak, u proračunu za sljedeću godinu nema nijednog novog projekta.
"Zašto jedna Rijeka može smanjiti stope poreza, s daleko manjom poreznom bazom i manjim europskim sredstvima, a Zagreb ne može? Također, pohvalio bih gradonačelnicu Rijeke koja je rekla za sebe da gaji antifašističke vrijednosti, ali da ne želi paradirati ispod zločinačke zvijezde petokrake" rekao je Herman.
Što se tiče amandmana na proračun, HDZ je predložio uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovine za 85 tisuća umirovljenika te povećanje novčane potpore za opremanje novorođenog djeteta na 900 eura za prvo dijete, 1200 za drugo i 1500 za treće i svako sljedeće.
"Posebno bih se osvrnuo na nedostatak vizije gradske vlasti glede stambene politke. Grad Beč u svom vlansištvu ima oko 220 tisuća stanova, a mi svega 6 tisuća. Potrebna nam je masovna izgradnja gradskih stanova koje će mladi ljudi moći otkupiti", napomenuo je Ivan Grubišić iz Domovinskog pokreta.
"Zagreb bira suprotan smjer od Rijeke"
Zastupnica kluba Liberali Gabrijela Bošnjak također je spomenula grad Rijeku kao pozitavan primjer poreznog rasterećenja građana.
"Zagreb bira suprotan smjer. Građani glavnog grada plaćaju više nego u većini drugih gradova, a zauzvrat ne dobivaju ni niže cijene ni brže usluge ni vidljivo snažniji razvoj" kazala je Bošnjak.
Zastupnik kluba Jedino Hrvatska Tomislav Jonjić poručio je da su priče o socijalnom i transparentnom proračunu, kakvim ga predstvalja gradska vlast, već više puta ponovljene. Pritom je pokazao plakete za transparentnost gradskog proračuna koje je svojedobno dobio bivši gradonačelnik Milan Bandić.
"Tada skupštinski materijali nisu zastupnicima bili dostupni u digitalnom obliku, nego smo ih preuzimali u prostoriji u prizemlju. Tamo sam vidio čitavu hrpu tih prizanja u košu za smeće, pa sam ih pokupio i sačuvao kao suvenir Toliko je to vrijedlio tada, toliko te izjave o transparentoosti gradskog proračuna vrijede i danas", kazao je Jonjić.
Proračun će podržati klub SDP-a
Za razliku od oporbenih klubova, proračun će podržati klub SDP-a, s obzirom da su prihvaćeni njihovi amandmani.
''Dobibat ćemo kvartalna izvješća o tome kako se provode naši amandmani. Sigurno nećemo naredne četiri godine ponavljati iste amandmane, da bi na kraju bili srezani u rebalansu. Svjesni smo toga da se neki projekti neće izgraditi u 2026., ali očekujemo da se u svakoj godini odrade određeni koraci sukladno proračunskom planu'', rekao je predsjednik Skupštine Matej Mišić.
SDP je kroz amandmane zatražio subvencije za dioptrijske naočale te gradnju osnovne škole u Blatu, ambulante u Travnom i Sesvetskom Kraljevcu, domove za starije u Prečkom i Španskom i druge objekte društvene namjene.
