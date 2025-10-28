Sabor: Novi Zakon donosi veću zaštitu potrošača kod poslovanja s bankama

Mostov zastupnik Božo Petrov (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) smatra da bi javno trebalo objaviti standardiziranu i usporedivu tablicu svih naknada svih banaka u Hrvatskoj kako bi građani mogli birati banku na temelju činjenica, a ne reklama. Traži i objavu mjesečnog semafora prigovora građana za svaku banku, kao i javnu objavu postupanja Hrvatske narodne banke na nepravilnosti.