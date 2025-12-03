"U CENT"
Sanja Radolović: Veliki trgovački lanci udružuju se u kartele i održavaju identične cijene
Saborska zastupnica Sanja Radolović (SDP) zapitala se zbog čega Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) nije poduzimala nikakve radnje kad je "bilo potpuno jasno" da se veliki trgovački lanci udružuju u kartele i formiraju identične cijene "u cent".
"Tko će snositi odgovornost da svi veliki lanci imaju istu cijena jaja, paste za zube, kave, kruha", upitala je zastupnica u saborskoj raspravi da se za članicu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, umjesto preminulog člana Denisa Matića, imenuje Nikolina Moslavac.
Osvrćući se na podatak da je AZTN riješio 42 kartela, zapitala se: "Koja to?", ako su, kaže, u dućanima trgovačkih lanaca u cent iste cijene prehrambenih proizvoda, imenujući pritom Lidl, Konzum, Spar.
Navela je i da Agencija ima 164 radna mjesta, a 56 zaposlenih koji bi se trebali brinuti o zaštiti tržišnog natjecanja, o stabilnosti cijena.
Za kadrovsku ekipiranost AZTN-a, zanimao se i Boris Lalovac (SDP), tumačeći kako se protiv inflacije ne možemo dobro boriti ako nemamo razvijene institucije, a u borbi protiv inflacije AZTN je važan kotač.
Državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivan Rakocija ističe da se AZTN suočava sa izazovima u zapošljavanju visokokvalificirane snage.
Svjesni smo visoko postavljenih kriterija koje kandidati moraju ispuniti, no to je bitno s obzirom na osjetljivost teme kojom se Agencija bavi, kazao je.
Kad je riječ o kandidatkinji za članicu Vijeća, vladajući HDZ i oporbeni Možemo imaju suprotna mišljenja.
HDZ podržava imenovanje Moslavac, ističe kako je kompetentna i stručna, s relevantnim iskustvom i profesionalnim integritetom.
Rad Vijeća mora biti neovisan, stručan i dosljedan, važno je da u njemu sjede osobe s visokom raznom znanja, iskustva i etičnosti, naglašava Goran Kaniški (HDZ).
Urša Raukar Gamulin (Možemo) Moslavac zamjera da kao voditeljica Odjela za ocjenu koncentracija AZTN-a nije u procesu donošena odluka "uzimala u obzir desetine dokumenata, tajnih ugovora i javnih svjedočanstava aktera uključenih u nedopuštenu koncentraciju i posljedično monopolizaciju radijskog tržišta koju je provela grupacija na čelu s Ivanom Jurićem Kaćunićem".
Te 2021. godine on je u portfelju imao preko 20 žigova raznih radijskih stanica, kazala je.
"Formalno je bilo u redu s postupanjem gospođe, ali posljedica je slabljenje medijskog tržišta i narušavanja prava građana da budu istinito informirani", rekla je zastupnica.
Nikolina Moslavac diplomirana je pravnica koja je od srpnja 2011. voditeljica Odjela AZTN-a za ocjenu koncentracije poduzetnika.
U 21 godinu karijere u Agenciji riješila je 340 predmeta iz svih područja nadležnosti AZTN-a, a u tom je razdoblju u samo jednom predmetu za koji je bila zadužena. odluka poništena od Visokog upravnog suda, zbog formalne naravi, navodi u životopisu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare