Piletić: Vlada će uskoro donijeti novi Nacionalni plan suzbijanja nasilja nad ženama

Novi plan bio je na javnom savjetovanju, a niz komentara koji su tamo napisani je uvaženo. Nakon što prođe čitanje u ostalim resorima, uskoro će biti usvojen na sjednici Vlade s prevencijom i konkretnijom podrškom žrtvama nasilja, koju smo očitovali u svim našim zakonskim aktima, kako u Zakonu o socijalnoj skrbi i Obiteljskom zakonu, tako i u uputama stručnjacima na terenu, rekao je Piletić.