Savjetnik premijera Plenkovića tvrdi: Plaće u Hrvatskoj znatno rastu!

Izvor: Shutterstock/Ilustracija

O ekonomskim prognozama večeras je govorio posebni savjetnik premijera za financije Zvonimir Savić koji je naglasio da je za Hrvatsku bitno da se za ovu godinu očekuje gotovo udvostručen rast.

Zvonimir Savić je u uvodu gostovanja u Dnevniku HTV-a rekao da je za Hrvatsku bitno da se za ovu godinu očekuje gotovo udvostručen rast, očekuje se 6 posto.

“Očekuje se da bi samo tri države EU-a imale brži rast od Hrvatske. Iako se u 2023. godini očekuje znatno usporavanje rasta i dalje bi Hrvatska bila među 3-4 države za koje se očekuje najbrži gospodarski rast. To je na razini od 1 posto. Ministarstvo financija očekuje 0,7 posto. Očekuje se znatno usporavanje gospodarstva. Na nas utječu i naši najvažniji vanjskotrgovinski partneri za koje se također očekuje vrlo slab rast. U takvim okolnostima, Hrvatska je u relativno dobroj poziciji s dosta dobrom startnom pozicijom, jako dobrom 2021. godinom koja je stvorila ekonomske pretpostavke i temelje za održavanje ove situacije. Vlada je ove godine dvaput provela mjere koje ublažavaju posljedice inflacije i na takav način utjecala na veću spremnost gospodarstva za dočekivanje iduće godine koja će biti jako izazovna”, rekao je Savić.

Istaknuo je kako plaće u Hrvatskoj znatno rastu.

“Zadnjih 5 godina plaće su konstantno rasle, realno iz godine u godinu i to 20-30 posto, kako u kojem segmentu. Inflacija utječe na blago usporavanje pa čak i padanje realnog rasta plaća. Inflacija nije pojela cijeli rast plaća koji je za mandata ove Vlade. Dakle, 2,2 i pol posto realne plaće su niže od kraja prošle godine do danas. Dolazi polako do smirivanja trendova i stabiliziranja ponude i potražnje. Srednjoročno gledano, u 2023. godini možemo očekivati smirivanje, pogotovo u 2024. godini. Nema neke garancije, ali uhodali su se već neki međunarodni poslovni tokovi, tako da su u većem broju prognoze slične. Ublažavanje stopa rasta inflacije 2023. godine i stabilizacija do kraja 2024. godine, rekao je.

“Nama je u interesu da Petrokemija nastavi proizvoditi”

Komentirao je odlazak Petrokemije u ruke turskog kupca te rekao kako su pregovori turskog kupca i Ine te PPD-a u tijeku.

“Potpisali su sporazum koji će biti realiziran po ispunjenju određenih preduvjeta. Bitno je da se turska kompanija bavi takvim biznisom. Nama je u interesu da Petrokemija nastavi proizvoditi i baviti se onim čime se dosad bavila. Vjerujemo da ćemo u tome uspjeti”, zaključio je.

