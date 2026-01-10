Sedam godina od tragedije u kojoj su život izgubila tri radnika HEP-a: Nitko nije odgovarao

Optužnicom se terete i dvojica nadzornika radova. Ivicu Nujića se tereti da je iz nehaja postupao protivno zakonskim propisima te izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, uslijed čega su tim kaznenim djelom prouzročeni smrt više osoba i imovinska šteta velikih razmjera, a Miljenka Vučića da je iz nehaja, pri građenju, postupajući protivno propisima izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, te je tim kaznenim djelom, posljedično, prouzročena smrt više osoba i imovinska šteta velikih razmjera.