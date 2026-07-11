Kako izgleda iznajmljivanje na crno? "Daj mi 500 eura, ponesi svoju posteljinu"

"Čovjek iz Münchena kupi stan u Hrvatskoj, uloži novac. On je u Münchenu može se oglašavati, može prijatelj s posla. On kaže, 'čuj imam stan u Opatiji i možeš ići tamo deset dana s familijom, daj mi 500 eura, 50 eura po danu, uzmi svoju posteljinu, za sobom počisti i to ti je to'", priča vlasnik apartmana u Opatiji Vili Jeletić.