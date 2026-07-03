"Lažna dihotomija"
Selak Raspudić: "Dok se Plenković i Milanović prepucavaju, vojska gubi ljude"
Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić rekla je u petak da hrvatska politika ima alternativu koja nije ni predsjednik Republike Zoran Milanović niti predsjednik Vlade Andrej Plenković, a koji se prepucavaju oko toga tko bi trebao voditi Hrvatsku vojsku.
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"Ta alternativa ne nalazi se u lažnoj dihotomiji između Plenkovića i Milanovića", ustvrdila je Selak Raspudić tijekom slobodnih saborskih govora u ime Kluba nezavisnih zastupnika. Navela je i da se Plenković i Milanović, koji nisu sudjelovali u Domovinskom ratu, danas prepucavaju oko toga tko bi trebao voditi Hrvatsku vojsku. Naša vojska, dodala je, na najvišim časničkim mjestima ima one koji u ključno vrijeme "nisu bili boležljivi niti su se primili knjige", nego su "stali na crtu". "I ti bi danas trebali pognuti glavu pred takvim zapovjednicima".
"Kao da nije dovoljno da Godišnje izviješće o obrani za 2025. pokazuje da smo u protekle četiri godine izgubili gotovo deset posto vojno djelatnih osoba", upozorila je.
Marković: Vlada svoje odluke sve češće financira novcem gradova i općina
Miroslav Marković, (Klub SDP-a) upozorio je da zbog "Plenkovićeve inflacije" ovih dana hrvatskim građanima dolaze veći računi za odvoz otpada, za vodu ili komunalnu naknadu u gradovima i općinama kojima su na čelu gradonačelnici i načelnici svih političkih opcija, a Vlada i premijer Plenković od toga "peru ruke" jer da su tako odlučili gradovi i općine.
"Da, formalno jesu. Ali, tko je stvorio uvjete da gradovi i općine više nemaju izbora?", upitao je.
Naglasio je i da Vlada sve češće svoje odluke financira novcem gradova i općina. Tako, rekao je, vraća se porez mladima - što je dobra mjera, ali on se vraća iz poreza na dohodak koji je prihod gradova i općina. Također, povećavaju se i plaće profesionalnim vatrogascima u Javno-vatrogasnim postrojbama, ali najveći dio tog povećanja pokrivaju lokalni proračuni.
"Vlada od svega toga uzima političke bodove, a gradovima i općinama ostavlja probleme", poručio je.
Miletić: Možemo su "fejkeri"
Marin Miletić (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) je rekao da je Urša Raukar Gamulin (Možemo!), tijekom saborske rasprave o prijedlogu te stranke da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, vrijeđala i psovala nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića, a da bi u medijima završilo da se netko od zastupnika desnice tako unio u lice, psovao i vrijeđao Sandru Benčić ili Ivanu Kekin.
Miletić kaže i da "nema većih fejkera od sekte Možemo". "140 milijuna eura u jednom mandatu su podijelili svojim nakaradnim udrugama", kazao je, a smatra i da Možemo! obmanjuje javnost jer svake godine plaćaju sistematske preglede za zaposlenike Grada Zagreba u Medikolu, a izbore u glavnom gradu su dobili i na tome da neće ići sa vlasnikom CIOS grupe Petrom Pripuzom iako im on radi sve vezano uz gospodarenje otpadom.
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