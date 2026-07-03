Selak Raspudić: "Dok se Plenković i Milanović prepucavaju, vojska gubi ljude"

"Ta alternativa ne nalazi se u lažnoj dihotomiji između Plenkovića i Milanovića", ustvrdila je Selak Raspudić tijekom slobodnih saborskih govora u ime Kluba nezavisnih zastupnika. Navela je i da se Plenković i Milanović, koji nisu sudjelovali u Domovinskom ratu, danas prepucavaju oko toga tko bi trebao voditi Hrvatsku vojsku. Naša vojska, dodala je, na najvišim časničkim mjestima ima one koji u ključno vrijeme "nisu bili boležljivi niti su se primili knjige", nego su "stali na crtu". "I ti bi danas trebali pognuti glavu pred takvim zapovjednicima".