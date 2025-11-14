Oglas

umirovljenici ogorčeni

Šibenčanima poskupljuje voda i odvoz otpada

N1 Info
14. stu. 2025. 08:53
28.02.2023., Zagreb - Poi najavi gradonacelnika Tomislava Tomasevica voda ce od ozujka poskupjeti 15 posto. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Šibenčanima poskupljuje voda i odvoz otpada. Umirovljenici su ogorčeni. Troškovi rastu nezaustavljivo, a mirovine - mizerno.

Plaćat će Šibenčani već od studenoga euro više po "kubiku" za vodu, a od veljače 2026., i tri i pol eura više za odvoz otpada, javlja HRT.

Za umirovljenicu Radojku Vukšić to znači da će okrenuti svaki euro i više od dva puta.

"Još teži život, skuplje je sve, više trebaš novca, a nemaš ga. Moja mirovina je 380", rekla je Radojka, umirovljenica iz Šibenika.

Rastu troškovi

I dok troškovi rastu nezaustavljivo, mirovine - nikad dovoljno.

"Kad dobijem 5-6 eura, 10 eura je maksimum - to nije ništa! To se ne osjeti", kaže Radojka.

Osjetit će itekako veće iznose na uplatnicama Vodovoda, zbog vrta kojim "krpa" kućni proračun.

Šibenčani "zlatne dobi" baš zbog povećanja cijena vodoopskrbe - puni su gorčine.

"Mora se manje prati pa ćemo više smrdjeti im po ulici - onda će se bolje osjećati. Sramotno", rekla je Ruža.

"Nikad nije bila skuplja voda"

"Nikad u životu nije bila skuplja voda nego što je sada, a mi u Šibeniku to nismo zaslužili jer imamo svoju Krku - poznatu u svijetu", kaže Marija.

Plaćati račune se mora.

No, moraju li se "financijske rupe" komunalnih poduzeća puniti samo i jedino iz džepova građana - pita se vodstvo Hrvatske stranke umirovljenika?

"Ne mogu se problemi poslovanja rješavati samo podizanjem cijena na štetu u prvom redu najugroženijih - umirovljenika ili ljudi koji rade, a ne primaju plaće ili ljudi koji jednostavno nemaju nikakva primanja", govori Branko Peran, povjerenik HSU-a za Šibensko-kninsku županiju.

Trajni dodatak za umirovljenike, koji će prvi put biti isplaćen u prosincu, nejaka je "brana" za najnoviji val poskupljenja.

"Daš za lijekove, daš za sve, a nemaš ništa i onda što ti ostane pokrij se s time i šuti", kaže Ruža.

Možda bi i šibenska komunalna poduzeća mogla slijediti njihov primjer.

Teme
komunalna poduzeća odvoz otpada voda Šibenik

