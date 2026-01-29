Sindikati javnih službi: Ponuda Vlade je neprihvatljiva. Piletić nas je ponovno iznevjerio

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija poručili su da sindikatima javnih službi Vladina ponuda povećanja osnovice nije prihvatljiva i da pregovori nisu završili.
Oglas
Vlada i sindikati državnih službi postigli su dogovor o povećanju osnovice za izračun plaće u tri navrata tijekom 2026. godine, izvijestio je u četvrtak premijer Andrej Plenković te poručio da će Vlada, ako sindikati javnih službi ne prihvate ponudu, odlukom utvrditi osnovicu i za javne službe u istim iznosima.
Kroflin je rekao da je resorni ministar rada Marin Piletić sindikatima javnih službi jasno poručio kako Vladina odluka o osnovici ne ograničava nastavak pregovora. "Ministar Piletić je na posljednjem sastanku s nama vrlo eksplicitno, i to dva puta, ponovio da odluka koju će Vlada donositi vezano uz razinu osnovice ni na koji način ne ograničava sindikate javnih službi da s Vladom nastave razgovarati i o visini osnovice i o dodatku za topli obrok. Tako da, što se nas tiče, ovi pregovori nisu završili", rekao je Kroflin Hini.
Dodao je da je Vladina ponuda, koju je nazvao modelom "1 plus 1 plus 1", za sindikate javnih službi neprihvatljiva. "Državni službenici su tu ponudu prihvatili - oni imaju zaseban, poseban ugovor i posebno pregovaraju u odnosu na nas. Ako je to za njih zadovoljavajuće, u redu, za nas nije", poručio je.
"Ponuda Neprihvatljiva"
Kroflin je kritizirao i način komunikacije Ministarstva, rekavši kako je zahtjev da se sindikati u roku od nekoliko sati očituju o ponudi "podcjenjivački i nepristojan" te najavio zajedničku reakciju sindikata javnih službi.
Turalija je Hini rekao je da su sindikati javnih službi iz Ministarstva dobili rok do 15 sati da se izjasne o ponudi. "Svih 11 sindikata javnih službi već je na zadnjem pregovaračkom sastanku reklo da im je ponuda Vlade neprihvatljiva. Međutim, ministar Piletić je ostavio mogućnost da se pregovori nastave i dalje, tako da s te strane imamo osjećaj da nas je ponovno iznevjerio", rekao je te i on upozorio na prekratak rok za izjašnjavanje.
"U ime Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske želim reći da je zadnja ponuda Vlade koju su, kako smo danas saznali, prihvatili sindikati državnih službi, apsolutno neprihvatljiva. Smatram da će stav svih 11 sindikata po tom pitanju biti jedinstven", poručio je.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas