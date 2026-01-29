Sindikati javnih službi: Ponuda Vlade je neprihvatljiva. Piletić nas je ponovno iznevjerio

Kroflin je rekao da je resorni ministar rada Marin Piletić sindikatima javnih službi jasno poručio kako Vladina odluka o osnovici ne ograničava nastavak pregovora. "Ministar Piletić je na posljednjem sastanku s nama vrlo eksplicitno, i to dva puta, ponovio da odluka koju će Vlada donositi vezano uz razinu osnovice ni na koji način ne ograničava sindikate javnih službi da s Vladom nastave razgovarati i o visini osnovice i o dodatku za topli obrok. Tako da, što se nas tiče, ovi pregovori nisu završili", rekao je Kroflin Hini.