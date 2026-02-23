Šipuš mora u zatvor osam godina nakon podizanja optužnice

Bivši HNS-ov ministar kulture Berislav Šipuš trebao bi se 5. ožujka javiti na izdržavanje jednogodišnje zatvorske kazne zbog podizanja novca službenom karticom i plaćanja privatnih računa državnim novcem, potvrdio je Hini glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić.
Nepravomoćnu presudu zagrebačkog Županijskog suda potvrdio je 14. listopada 2025. godine Visoki kazneni sud, čime je sudska odluka postala pravomoćna, a zasad nema informacija da je Berislav Šipuš zatražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne.
Uskok je teretio Šipuša da je na dužnosti službenom karticom podigao ukupno 17.800 kuna u gotovini koje je beskamatno koristio, dok je na privatne troškove u ugostiteljskim objektima i trgovinama, plaćajući kreditnim karticama, potrošio nešto više od 64 tisuće kuna.
Šipuš je naknadno vratio nešto više od 14 tisuća kuna "obustavama na plaći i uplatama gotovine u blagajnu", dok je sebi, prema tvrdnjama tužiteljstva, pribavio 68.600 kuna za koliko je oštetio državni proračun. Prema presudi, Šipuš je dužan platiti sudske troškove od preko 53.000 kuna.
Spajali ga i razdvajali sa Zlataricom
Svoje ovlasti Šipuš je koristio protivno odluci vlade Zorana Milanovića, čiji je bio član, o uvjetima korištenja službenih automobila, mobitela, zrakoplovnih linija, kreditnih kartica i sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja.
Na početku suđenja u lipnju 2018. Šipuš je kazao da se ne osjeća krivim, a nepravomoćna presuda izrečena mu je u ožujku 2021. godine.
Zbog gotovo istog nedjela Uskok je optužio i njegovu prethodnicu Andreju Zlatar Violić kojoj je Šipuš bio zamjenik.
Iako je više od 159.000 kuna naknadno vratila mjesečnim obustavama na plaći i uplatom gotovine u blagajnu Zlatar Violić je, prema tvrdnjama Uskoka, državni proračun oštetila za nešto više od 99.000 kuna, a sebi u gotovo istom iznosu pribavila "nepripadnu imovinsku korist".
Njihovi su se postupci naknadno spajali i razdvajali, uglavnom zbog zdravstvenog stanja bivše ministrice.
