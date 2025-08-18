Oglas

Zaustavio ga zaštitar

Incident u Beogradu: Muškarac bacio molotovljev koktel na Kuću cvijeća

author
Nova.rs
|
18. kol. 2025. 10:10
21.12.2011. Beograd- Kuca cvijeca u kojoj se nalazi grob Josipa Broza Tita i muzej. Titov grob.rPhoto: Boris Scitar/PIXSELL
Boris Scitar/PIXSELL

Muškarac (55) jutros je oko 6 sati bacio molotovljev koktel na Kuću cvijeća u Beogradu.

Policija je brzo reagirala te je pronašla i uhitila muškarca kojeg se sumnjiči da je oko 6 sati pokušao zapaliti Muzej "25. maj", mjesto na kojem je pokopan bivši predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito.

Prema nalogu tužiteljstva, 55-godišnjem G. M. određen je pritvoren do 48 sati, a požar je oštetio ulazni vrt Kuće cvijeća.

Policiju je pozvao zaštitar, koji je rekao kako je muškarac došao ispred Muzeja sa zapaljivom tekućinom u ruci i prijetio da će zapaliti zgradu.

"Približio se zgradi i bacio zapaljivu tekućinu. Srećom, zaštitar ga je uhvatio i pozvao policiju", prenosi Nova.rs.

Teme
Beograd Josip Broz Tito Kuća cvijeća

