Incident u Beogradu: Muškarac bacio molotovljev koktel na Kuću cvijeća

Muškarac (55) jutros je oko 6 sati bacio molotovljev koktel na Kuću cvijeća u Beogradu.
Policija je brzo reagirala te je pronašla i uhitila muškarca kojeg se sumnjiči da je oko 6 sati pokušao zapaliti Muzej "25. maj", mjesto na kojem je pokopan bivši predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito.
Prema nalogu tužiteljstva, 55-godišnjem G. M. određen je pritvoren do 48 sati, a požar je oštetio ulazni vrt Kuće cvijeća.
Policiju je pozvao zaštitar, koji je rekao kako je muškarac došao ispred Muzeja sa zapaljivom tekućinom u ruci i prijetio da će zapaliti zgradu.
"Približio se zgradi i bacio zapaljivu tekućinu. Srećom, zaštitar ga je uhvatio i pozvao policiju", prenosi Nova.rs.
