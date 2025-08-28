Oglas

Opatijska policija istražuje

Slovenac prodavao pekmez nepostojećeg OPG-a, dvoje kupaca zatražilo liječničku pomoć

Hina
28. kol. 2025. 13:07
čili džem
Lupu Gabriela / Alamy / Alamy / Profimedia

Slovenski državljanin (77) osumnjičen je i pritvoren zbog proizvodnje i prodaje proizvoda štetnih za ljudsko zdravlje jer je proizveo pekmez, označio ga kao proizvod nepostojećeg OPG-a te ga prodavao na štandu u Rupi, nakon čega je dvoje kupaca zbog trovanja zatražilo liječničku pomoć.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske u četvrtak su izvijestili da je opatijska policija provela kriminalističko istraživanje nad 77-godišnjim slovenskim državljaninom, kojega sumnjiče da je proizveo pekmez te ga označio obavijestima o proizvodu i proizvođaču nepostojećeg OPG-a.

Pekmez je izlagao 23. kolovoza na prodajnom štandu tijekom javnog okupljanja u Rupi, a kupilo ga je dvoje hrvatskih državljana u dobi od 69 i 71 godine, koji su nakon konzumacije osjetili zdravstvene tegobe te su 26. kolovoza ujutro zatražili liječničku pomoć, pri čemu je utvrđena sumnja na trovanje.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, a u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka i županijskim Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, utvrđeno je da je uzrok tegoba prisutnost otrovne biljne vrste u konzumiranom prehrambenom proizvodu.

Nakon kriminalističkog istraživanja, osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

U vezi s tim događajem, i ostale stručne službe provode daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, navode iz policije.

Teme
opg pekmez slovenija trovanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

