Slovenac prodavao pekmez nepostojećeg OPG-a, dvoje kupaca zatražilo liječničku pomoć

Pekmez je izlagao 23. kolovoza na prodajnom štandu tijekom javnog okupljanja u Rupi, a kupilo ga je dvoje hrvatskih državljana u dobi od 69 i 71 godine, koji su nakon konzumacije osjetili zdravstvene tegobe te su 26. kolovoza ujutro zatražili liječničku pomoć, pri čemu je utvrđena sumnja na trovanje.