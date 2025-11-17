Oglas

Strožanac kraj Splita

Snažna eksplozija u blizini škole: Kraj svijeća za Vukovar zapalili eksplozivnu napravu

author
N1 Info
|
17. stu. 2025. 17:10
Strožanac
Miroslav Lelas/PIXSELL

Četiri nepoznate osobe zapalile su eksplozivnu napravu, a zatim pobjegle.

Nepoznate osobe u nedjelju navečer bacile su eksplozivno sredstvo u blizini Osnovne škole Strožanac kraj Splita, na mjestu gdje su bile zapaljene svijeće u čast žrtvama Vukovara i Škabrnje, prenosi Dnevnik.hr.

Na snimci se vide četiri nepoznate osobe odjevene u crno, s kapuljačama na glavi, koje su zapalile eksplozivnu napravu, a zatim pobjegle. Naprava je glasno eksplodirala i nastao je velik plamen.

Splitsko-dalmatinskoj policiji stigla je dojava o eksploziji. Na terenu nisu zatekli nikoga, a policajci su utvrdili da je na školskim vratima oštećeno jedno staklo.

"U neposrednoj blizini pronađeni su ostaci i dijelovi pirotehničkih sredstava. Očevid je obavljen i provodi se kriminalističko istraživanje", rekli su iz policije za Dnevnik.hr.

Snimku incidenta koju je objavio Podstrana portal možete pogledati ovdje.

Teme
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata Podstrana eksplozija

