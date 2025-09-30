Sociolog: Svjedočimo porastu isključujuće dehumanizirajuće retorike koja onda ima tendenciju pretočiti se i u vrlo konkretan oblik nasilja

"Kada gledate ono što se događa u Palestini, ono što Izrael radi u Gazi, ono što Rusija radi u Ukrajini – imate neke druge aspekte nasilja koje je vrlo sistemski, vrlo temeljito okrenuto prema tome da pogotovo nastoji dehumanizirati svoje žrtve. Tako da tu ima više različitih faktora, više tih različitih čimbenika – oni mogu svakako pridonijeti, nama bi bilo najvažnije kada je barem u pitanju naša politička kultura, da se izrazim malo kolokvijalno, da se ‘smire strasti’, međutim, to jednostavno nije u interesu dobrim dijelom političkih aktera jer je krajnost takve komunikacije nudi neku vrstu vidljivosti, odnosno, daje im neku mogućnost da bi još više naelektriziraju ili barem zainteresiraju potencijalno biračka tijela pa onda se koriste retorikom ili dolaze s izjavama ili sa nekakvim najavama tema koje nisu možda ni do kraja provjerene, a koje idu u smjeru da prokažu, recimo svoje političke protivnike ili ono protiv čega se navodno bore u društvu kao nešto što je u potpunosti strano, neprijateljsko i na kraju krajeva, koriste se izrazi koje zvuče kao da je neljudsko."