"No, problem nije i ne može biti sveden isključivo na ime Marina Piletića. Njegov odlazak sam po sebi ne rješava ništa. Ključno pitanje glasi, tko ga je postavio, tko ga je štitio i tko je unatoč očitim promašajima odbijao reagirati? Odgovor je jasan, predsjednik Vlade Andrej Plenković. Politička odgovornost ne prestaje potpisom razrješenja. Ona počinje onog trenutka kada se pokaže da je sustav selekcije kadrova pogrešan, a politička lojalnost važnija od stručnosti, iskustva i ljudskosti."