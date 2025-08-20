Splićani prosvjeduju zbog broda punog azbesta: "Ušao je tiho, ali bome će izaći glasno"

"Brod je ušao kao teret, a traži se da izađe kao brod. Ušao je bez kapetana i posade... Očito je bilo jako puno propusta. Nisam sigurna da će izaći u 15 dana", rekla je Luči Lončar iz građanske inicijative Zdravi Split pa navela da je tematska sjednica gradskog vijeća zakazana nakon roka koji je zadan da brod napusti Split. "Na neki način mi ne miriše na dobro", poručila je za Dnevnik.hr.