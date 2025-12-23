Splićanin (63) teško prevaren kod ulaganja u kriptovalute: Ostao je bez 100.000 eura

Policija istražuje slučaj računalne prijevare u kojoj je 63-godišnjak ostao bez 100.000 eura zbog lažnog ulaganja u kriptovalute, doznaje se u splitskoj policiji.
Oglas
Prevareni 63-godišnjak policiji je prijavio da je početkom listopada stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je dovela u zabludu tvrdeći da raspolaže novčanim sredstvima ostvarenima ulaganjem u kriptovalute u koje je muškarac doista ulagao prije devet godina.
Tom prilikom mu je rečeno da bi prema dostupnim podacima trebao imati oko 84.000 eura u svom kripto-novčaniku, kao i da navedena sredstva može "otkupiti" isplatom novca iz vlastitog investicijskog fonda, uz tvrdnju da će mu u protivnom banke oduzeti sredstva, kažu u policiji.
"Ne sumnjajući u navedene tvrdnje, oštećeni je postupio prema uputama nepoznate osobe te instalirao aplikaciju za udaljeni pristup računalu, čime je istoj omogućio pristup svom mobilnom bankarstvu. Nakon toga, s njegovog računa su neovlašteno skinuta novčana sredstva. Materijalna šteta procjenjuje se na iznos veći od 100 tisuća eura", naveli su u priopćenju.
Građane su pozvali da budu iznimno oprezni pri internetskim kupoprodajama i komunikaciji s nepoznatim osobama i da nikada ne dijele podatke s bankovnih kartica niti dopuštaju instalaciju aplikacija koje omogućuju udaljeni pristup njihovim uređajima.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas