Splićanin s 1,94 promila prijetio gostima u kafiću: Nosio plinski pištolj, suzavac i noževe

"Utvrđena je sumnja da je u alkoholiziranom stanju u ugostiteljskom objektu u Splitu neovlašteno posjedovao oružje C kategorije – plinski pištolj koje je nosio uz tijelo, na način koji je uznemirio prisutne goste i kod njih izazvao osjećaj straha te je pištolj izvadio iz pojasa i mahao u smjeru drugih osoba. Također je pritom vikao i vrijeđao druge goste.