Splićanin s 1,94 promila prijetio gostima u kafiću: Nosio plinski pištolj, suzavac i noževe

Službenici Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u ponedjeljak, oko 23.20 sati u ugostiteljskom objektu na području Splita intervenirali su radi 59-godišnjaka pod utjecajem alkohola.
Izmjereno mu je 1,94 g/kg, a utvrđeno je kako je počinio i prekršaje iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.
Sa sobom nosio plinski pištolj, suzavac i vrijeđao goste
"Utvrđena je sumnja da je u alkoholiziranom stanju u ugostiteljskom objektu u Splitu neovlašteno posjedovao oružje C kategorije – plinski pištolj koje je nosio uz tijelo, na način koji je uznemirio prisutne goste i kod njih izazvao osjećaj straha te je pištolj izvadio iz pojasa i mahao u smjeru drugih osoba. Također je pritom vikao i vrijeđao druge goste.
Također je utvrđeno je da je neovlašteno posjedovao i jedan sprej s nadražujućom tvari koji je nosio na javnom mjestu, a način i okolnosti nošenja upućuju na namjeru njegove moguće zlouporabe", kažu iz policije.
U lisicama je doveden u policiju, u vidno rastresenom stanju, zbog čega je prevezen u bolnicu na pregled.
"Daljnjim postupanjem od njega je su oduzeta dva noža različitih duljina oštrica te tri pirotehnička sredstva koja su pronađena u vozilu koje koristi. Uz optužni prijedlog doveden je na sud. Sud mu je odredio zadržavanje do 20. siječnja 2026. godine", kažu iz policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
