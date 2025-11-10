Splitski vatrogasci darovali uređaj za rehabilitaciju djece

Zapovjednik JVP Split Mario Mikas zahvalio je svima koji su pomogli u realizaciji akcije. “Zahvaljujem Gradu Splitu, privatnim tvrtkama i brojnim građanima koji su se uključili. Posebno nas raduje što smo imali više od stotinu uplata privatnih osoba - neki su uplatili i po 500 eura, što pokazuje koliko su ljudi spremni pomoći i dati od srca”, rekao je Mikas.