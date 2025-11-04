Zapovjednik vatrogasca Svete Nedelje o borbi s vatrom: "U skladištu temperature i do 1000 stupnjeva"

Zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje Ivan Štimac komentirao je s požarišta situaciju. Kaže da će gašenje vatre koja je izbila u tvrtki Pneumatik trajati najmanje do jutra.
„Na terenu, uz naše, su i vatrogasci iz Zagrebačke županije, tu je 50-ak vatrogasaca i 21 vozilo i 13 postrojbi, ravnateljstvo Civilne zaštite, dolazi nam i u pomoć Crveni križ Samobor za potrepštine za vatrogasce” govori Štimac.
"Intervencija će trajati do jutra"
Kad su došli na mjesto intervencije već je prvi kat skladišta bio zahvaćen požarom pa su odmah tražili pomoć i Županijski vatrogasni centar im je odmah poslao raspoložive snage. Zbog velike količine zapaljivog materijala požar nisu mogli obuzdati već se proširio na cijelu građevinu i počeo prijetiti okolnim građevinama, pa su rasporedili snage i štitili objekte kako ne bi došlo do još većeg požara, javlja Radio Sveta Nedelja.
Preko centra 112 obaviješteni su građani Svete Nedelje i Zaprešića o opasnosti od dima, kontaktirali su i Dječji vrtić te i dalje traje gašenje. Zapovjednik Štimac se nada da što prije završe intervenciju, ali po iskustvu kaže da će to trajati do jutra.
Povrijeđena jedna osoba
Došlo je i do lakše povrede jedne osobe, radnika tvrtke, koji je gasio požar, a odmah mu je pružena i prva pomoć te je s njime sada sve u redu. Na puku sreću, kaže Štimac, nitko od vatrogasaca još nije tražio pomoć.
Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić sa svojim vatrogascima došao je u ispomoć na poziv Svetonedeljskih vatrogasaca. Kezerić poručuje kako je požar trenutačno pod kontrolom. „Radi se o velikom požaru, za sada je pod kontrolom, požar je lokaliziran, spašeni su susjedni objekti i intervencija će sigurno trajati do jutra”.
Prema prvim informacijama dojava je stigla u njihov operativni centar da se radi o požaru skladišta guma i o požaru ormarića o struje no kada su svetonedeljski vatrogasci došli na teren ustanovili su da se radi o već razbuktaloj vatri tog požara pa su pristupili gašenju i sanaciji. Na svu sreću požar se ne širi dalje, ali postoji opasnost od dima.
"Trenutačno se u skladištu razvijaju temperature i do 1000 stupnjeva što je iznimno opasno za vatrogasce i sada jedino preostaje da se svi čuvaju", rekao je Kezerić.
