Zapovjednik vatrogasca Svete Nedelje o borbi s vatrom: "U skladištu temperature i do 1000 stupnjeva"

Prema prvim informacijama dojava je stigla u njihov operativni centar da se radi o požaru skladišta guma i o požaru ormarića o struje no kada su svetonedeljski vatrogasci došli na teren ustanovili su da se radi o već razbuktaloj vatri tog požara pa su pristupili gašenju i sanaciji. Na svu sreću požar se ne širi dalje, ali postoji opasnost od dima.