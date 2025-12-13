U Hrvatskoj je prvi put potvrđena kuga malih preživača

Radi se o virusnoj bolesti ovaca i koza, a sumnja na bolest postavlja se na temelju kliničkih znakova. Klinički se očituje naglim porastom tjelesne temperature od 40 do 41 °C, otežanim kretanjem i zaostajanjem životinje za stadom, depresijom ili nemirom, iscrpljenošću, suhoćom nosa, dlakom bez sjaja, te smanjenim apetitom. Javlja se prvo serozan, a zatim sluzav i gnojan iscjedak iz oka i nosa koji se suši i pretvara u kraste koje začepljuju nosnice. Posljedično tome dolazi do poremećaja u disanju te respiratornih oboljenja popraćenih produktivnim kašljem.

