BROJNE INTERVENCIJE

Olujno nevrijeme diljem Europe: Otkazani letovi, prekinuta opskrba električnom energijom, poremećen promet...

Hina
05. lis. 2025. 13:50
A wave splashes over a lifebuoy during Storm Amy which brought severe weather, in Galway, Ireland, October 3, 2025. REUTERS/Clodagh Kilcoyne
REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Olujno nevrijeme koje je zahvatilo dijelove Europe prouzročilo je otkazivanje letova i rušilo stabla, no zasad nije prijavljena veća šteta.

U više europskih zemalja na sanaciji su angažirani pripadnici vatrogasnih službi.

U glavnome belgijskom gradu Bruxellesu dosad je bilo oko 90 vatrogasnih intervencija, uglavnom zbog srušenih stabala ili slomljenih grana, izvijestila je u nedjelju belgijska novinska agencija Belga, dodajući da su i u ostalim dijelovima zemlje obavljene brojne slične intervencije, a evidentirana je i materijalna šteta.

U Škotskoj i Norveškoj dio kućanstva je i u nedjelju bio bez opskrbe električnom energijom, premda se očekivalo da će kvar biti saniran. No to se nije dogodilo zbog pada brojnih stabala koji su teže oštetili dalekovode. 

Kako prenosi norveška tv-NRK, deseci tisuća kućanstava na jugu i u središtu te skandinavske zemlje i u nedjelju ujutro bili su bez struje, a nevrijeme je utjecalo na brojne prekide u zračnom i željezničkom prometu.

U Škotskoj putnici mogu i dalje očekivati ​​prekide u željezničkom prometu s obzirom na to da se nastavljaju radovi na popravcima oštećenih dijelova, prenosi britanski Press Association Media. 

U Nizozemskoj je upozorenje na olujno nevrijeme, koje je izdano u subotu, danas ukinuto. Nije prijavljena veća šteta, ali su prijavljeni poremećaji u prometovanju zbog srušenih stabala.

U amsterdamskoj zračnoj luci Schiphol, u kojoj je u subotu otkazano oko 150 dolaznih i odlaznih letova, situacija se uglavnom normalizirala.

No u nedjelju je ipak, zbog mjera opreza, otkazano deset letova. Glasnogovornik zrakoplovne tvrtke KLM je kazao kako se očekuje da će tako i ostati.

Teme
električna energija olujne nevrijeme

