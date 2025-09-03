"Što s djecom koja ne žele ići na vjeronauk, da nam i dalje sjede na hodniku? Zašto ne postoji alternativa?"

U jednosmjenske cjelodnevne škole, podsjetimo i to, odmah je uveden novi izborni predmet pod nazivom Svijet i ja, koji se u radnoj verziji doista nazivao "kritičko mišljenje". Zamišljen je kao alternativa za one učenike koji ne pohađaju konfesionalni vjeronauk, iako su njegovi autori u više navrata isticali kako Svijet i ja nije sadržajna, nego više formalna ("tehnička") alternativa vjeronauku. Provodi se, kao i vjeronauk, dva školska sata tjedno, i to od 1. do 8. razreda, a učenici koji ga odaberu dobivaju iz njega ocjene. Iako je u cjelodnevnim školama naišao na solidan prijem, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) neće ni u novoj 2025./2026. godini izborni predmet Svijet i ja ponuditi kao izbornu mogućnost u ostalim, redovitim osnovnim školama u kojima se ne provodi program cjelodnevne nastave, pa je to odmah i odgovor čitatelju s početka teksta.