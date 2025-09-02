14. ove gradske uprave
Tomašević i Fuchs otvorili dječji vrtić Sveta Klara
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u društvu s ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom u utorak je otvorio novoizgrađeni i potpuno opremljeni Dječji vrtić Sveta Klara, 14. koji je realizirala ova gradska uprava.
"Ponosni smo da kao gradska uprava možemo otvoriti 14. dječji vrtić i to drugi najveći koji smo otvorili u zadnjih nešto više od četiri godine", istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Rekao je da je dosad najveći dječji vrtić Sesvetski Kraljevec otvoren lani s 14 vrtićkih i jasličkih skupina, dok će ih ovaj vrtić Sveta Klara imati 12, pohađat će ga 240 djece i zapošljavati 50 djelatnika, a s radom će početi početkom sljedećeg tjedna.
Tomašević je rekao da su radovi s opremanjem tog vrtića iznosili oko 11 milijuna eura, većina je financirana iz gradskog proračuna - oko 8,8 milijuna eura, a 2,3 milijuna eura je financirano u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, iz EU fondova iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Naglasio je da je taj dječji vrtić obećan prije 10 godina, te je izuzetno bitan za ovaj dio grada jer je u Novom Zagrebu - zapad velika potreba za vrtićkim kapacitetima. Najavio je da će za 10-ak dana krenuti s radovima na dječjem vrtiću Remetinec, a kad završe taj projekt s obzirom na sve projekte koji se rade očekuju da će Novi Zagreb - zapad dobiti ukupno kapacitete za oko 700 djece.
Tomašević je rekao kako je njihova vizija da sva djeca u Zagrebu imaju mjesta u gradskim vrtićima, ukoliko žele ići u njih, a bitno im je da ta mjesta u vrtićima budu u njihovim kvartovima.
Fuchs: Vlada osigurala 2,7 milijardi eura za reformu vertikale obrazovanja, od vrtića do visokog školstva
Ministar Radovan Fuchs izjavio je kako je zadovoljan otvaranjem ovakvih objekata, a otvaraju ih u zadnje vrijeme diljem Hrvatske, gotovo po svim županijama; a to je "upravo ono što je Vlada zacrtala kada su radili na koncipiranju cjelokupne reforme vertikale obrazovanja i osigurali novac u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti", istaknuo je.
"Vlada je upravo to deklarirala, želimo kompletno od dječjih vrtića pa do visokog školstva i to je otprilike 2,7 milijardi eura ulaganja u čitavu vertikalu. Na vrtiće to otpada oko 550 do 600 milijuna samo iz ovog dijela programa, ali naravno tu su još i neka proračunska sredstva i slično", dodao je Fuchs.
Rekao je da u Zagrebu s oko 20,2 milijuna eura sufinanciraju tih 14 vrtića.
"Veseli da idemo ka onom cilju kojeg smo zacrtali i koji je ostvariv, da do 2030. godine baš svako dijete u Hrvatskoj ima mjesto u dječjem vrtiću", poručio je Fuchs.
Svjesni su kaže da u određenim manjim sredinama postoje poteškoće u financiranju i održavanju vrtića i zato je Vlada osmislila program 'fiskalne održivosti', iz kojeg i Grad Zagreb dobiva određena sredstva koja sukladno stupnju razvijenosti, dobivaju različito svi; na razini Zagreba je to oko 13-14 milijuna eura. Cilj je ravnomjerni razvoj Hrvatske, naglasio je ministar Fuchs.
Za novootvoreni vrtić Sveta Klara, ministar kaže da je lijepo da je čitav sustav odradio ono što je trebao odraditi, sve skupa na dobrobit djece koja su nam budućnost. Da ih je više, bilo bi jako, jako dobro, ali i ove koje imamo moramo pripremati i odgajati kako bi danas-sutra zauzeli ona mjesta koja će po nužnosti morati zauzeti", poručio je Fuchs.
Istaknuo je da i u osnovnim školama rade pomake, u Hrvatskoj to ide jako dobro, a Grad Zagreb jednako tako sudjeluje u dogradnji i izgradnji škola, a jedna će biti otvorena u ponedjeljak.
Rekao je i da Zagreb ima problema s infrastrukturnim zahtjevnim radnjama koje predstavljaju izazov i problem pogotovo u školama u centru, ali vjeruje da će gradska uprava učiniti sve da se i te škole dovedu u jednosmjenski rad, kako za nekoliko godina ni jedna škola u Hrvatskoj ne bi više neće radila u dvije smjene.
