Za novootvoreni vrtić Sveta Klara, ministar kaže da je lijepo da je čitav sustav odradio ono što je trebao odraditi, sve skupa na dobrobit djece koja su nam budućnost. Da ih je više, bilo bi jako, jako dobro, ali i ove koje imamo moramo pripremati i odgajati kako bi danas-sutra zauzeli ona mjesta koja će po nužnosti morati zauzeti", poručio je Fuchs.