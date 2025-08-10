Rasprava na Redditu pokrenula pitanje: Trebaju li osnovne škole biti zaključane?

Svi koji će krenuti na tu edukaciju morat će, dakle, svladati osnove razvoja djece i mladih u školskoj dobi, osnove komunikacijske vještine i pravila rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, a u edukaciji će se susresti i s osnovama tehničke zaštite, zaštite od požara, eksplozije i civilne zaštite, osnovama samoobrane i uporabe sredstva prisile kao i dijelom koji podrazumijeva poslove zaštite i ovlasti operativnog djelatnika, a učit će i o ovlastima koje imaju u odgojno-obrazovnim ustanovama.