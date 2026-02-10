Onega Gulf
Sud zaustavio isplovljavanje tankera iz riječkog škvera. Razlog je - račun za skelu
Privremenu zabranu isplovljavanja tankera Onega Gulf donio je Trgovački sud u Rijeci na zahtjev Brodotrogir Cruisea koji je iznajmio dio brodske skele kojom je brod iz trogirskog škvera dotegljen u Rijeku
Nakon dugih osam godina koje je proveo u trogirskom, a potom i u splitskom škveru, tanker Onega Gulf uspio se završiti u trećemajskom bazenu. Primopredaja i isplovljavanje ovog broda iz Rijeke sve donedavno svodilo se na pitanje trenutka. S obzirom na to koliko se ovaj brod vodi da je u izgradnji, pokusna plovidba nije bila nimalo jednostavna, međutim, uspješno je obavljena, piše Novi list.
Čekali su se samo brodski certifikati, međutim, umjesto njih s Trgovačkog suda u Rijeci prije desetak dana stiglo je rješenje o privremenoj mjeri zabrane isplovljavanja ovog tankera, piše Novi list.
Tri godine
Ovu mjeru u izvanparničnom postupku na riječkom sudu zatražio je Brodotrogir Cruise radi osiguranja svojih potraživanja od 850.000 američkih dolara, za koje tvrde da im pripadaju. Pritom nije riječ ni o kakvim ne(na)plaćenim radovima, već o usluzi iznajmljivanja dijela brodske skele kojom je Onega Gulf otegljen najprije u splitsko brodogradilište, a nakon što posao tamo nije odrađen, sa skelom u brodskim tankovima tanker je stigao i u riječko brodogradilište početkom 2024. godine.
Uglavnom, iz Brodotrogir Cruisea pred sudom su, zasad, uspjeli »učiniti vjerojatnim« postojanje svoje novčane tražbine po osnovi zakupnine za brodsku skelu za razdoblje od siječnja 2023. do zaključno konca studenog prošle godine.
Skelometar svaki je mjesec otkucavao 17.633 dolara, čime je glavnica duga dosegnula iznos od 617.000 dolara što, uvećano za zakonske zatezne kamate i troškove postupka, dovodi do spomenutih 850.000 dolara, radi čijeg je osiguranja naplate sud odlučio istupiti s ovakvim potezom – privremene mjere zabrane isplovljavaju broda. Zanimljivo je primijetiti da priloženi računi za tih 35 mjeseci zakupnine datiraju iz konca rujna i listopada prošle godine.
Sa strane vlasnika Onega Gulfa uložena je žalba na ovo rješenje riječkog suda i slučaj je sad na Visokom trgovačkom sudu, međutim, žalba i njezin tijek ne odgađaju privremenu mjeru zabrane isplovljavanja, za čiju je provedbu nadležna Lučka kapetanija Rijeka, u kojoj su to potvrdili.
Brodotrogir Cruise još je u zakonskom i naloženom roku od 15 dana u kojem je dužan pokrenuti parnični postupak radi naplate tražbine koja je osigurana ovom privremenom mjerom.
Kako će sve završiti, nemoguće je prognozirati. Činjenica je da brod samo čeka isprave da je sposoban za plovidbu i uistinu se čini nelogičnim da njegov vlasnik, nakon toliko godina i potrošenih novaca, sada pusti da mu tanker čami na vezu dok se u parničnom postupku pravomoćno dokaže osnovanost ili neosnovanost tražbina trogirskog brodogradilišta. Moguće je da izvan suda dođe do dogovora ili, pak, kao najizglednije rješenje, da se traženi iznos potraživanja položi na poseban depozit kod suda do okončanja parničnog postupka, čime bi se brod oslobodio zabrane.
Zamršena sudbina
Onega Gulf teško da se može podvesti pod uobičajeni kontekst novogradnje s obzirom na činjenicu da je njegova izgradnja započela još prije dvadeset godina, u jednom od brodogradilišta na sjeveru Rusije. Originalno, radilo se o novogradnjama koje je naručio norveški klijent, ali je na kraju »iskočio« i raskinuo ugovor za dio serije naručenih brodova. Ovaj brod za prijevoz kemijskih i naftnih proizvoda, dužine 183 metra i nosivosti 45.000 tona, čamio je na vezu dugi niz godina kada ga kupuje Viterlef Managment i 2016. godine sklapa ugovor o njegovom završetku u trogirskom brodogradilištu.
Brodotrogir nije slučajno odabran za taj posao, s obzirom na to da su iz Viterlef Managementa već imali suradnju s tim dalmatinskim škverom i njegovim vlasnikom Dankom Končarom. Još prije broda Onega Gulf u Trogir su doteglili sestrinski brod, koji su u Trogiru uspješno završili i predali u studenom 2017. godine pod imenom Dvina Gulf. Očito su se stvari oko tankera Onega Gulf zakomplicirale, pa nekako u proljeće 2021. godine ovaj se nezavršeni tanker iz Trogira tegli u Brodosplit s kojim je Viterlef potpisao ugovor o njegovom završnom opremanju.
Sreća nije dugo potrajala jer krajem 2022. godine dolazi do raskida ugovora, uz međusobna optuživanja, posljedica čega su bili i pokrenuti sudski sporovi tako da je »Onega Gulf« u riječko brodogradilište stigao godinu dana kasnije od najavljenog. U međuvremenu došlo je i do promjene vlasništva, tako da se kao vlasnik broda više ne upisuje Viterlef Management već panamska kompanija Orso Navigaton.
