Iznimke su moguće isključivo u osobito opravdanim situacijama koje odobrava odgovorna osoba i to uz primjenu osobne zaštitne opreme
Oglas
Nakon djelomične zabrane posjeta pacijentima zbog epidemije gripe, u Kliničkom bolničkom centru Rijeka trenutno je na snazi potpuna zabrana posjeta, piše Novi list.
Zbog velikog broja slučajeva zaraze gripom koja je ove godine stigla ranije nego što je to uobičajeno, od jučer su u riječkoj bolnici zabranjeni posjeti.
"Do ponedjeljka su u okolnostima epidemije gripe posjeti bili zabranjeni na pojedinim ustrojstvenim jedinicama KBC-a Rijeka, na nekim klinikama, zavodima i odjelima sukladno razini rizika, a od ponedjeljka 29. prosinca nadležno Povjerenstvo za bolničke infekcije donijelo je odluku o privremenom ukidanju posjeta na svim bolničkim odjelima."
"Iznimke su moguće isključivo u osobito opravdanim situacijama. Iste su definirane pozitivnim propisima, odobrava ih odgovorna osoba i to uz primjenu osobne zaštitne opreme i detaljno dokumentiranje svih okolnosti i činjenica", poručio je ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. Alen Ružić.
U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 21. prosinca ove godine, pristiglo sveukupno 24.720 prijava oboljelih od gripe, od čega je 10.378 prijava zaprimljeno u pretposljednjem ovogodišnjem epidemiološkom tjednu.
U istom periodu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije zaprimljeno je ukupno 1.525 prijava oboljelih osoba od gripe, od čega je 878 prijava zaprimljeno u 51. tjednu.
Inače, Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC-a Rijeka tijekom produženog vikenda od 24. do 28. prosinca obradio je ukupno 1.032 pacijenta. Od tog broja na Sušaku je obrađeno 726 pacijenata, a na riječkom lokalitetu njih 306.
Od ukupnog broja obrađenih pacijenata s febrilitetom je bilo oko petine, odnosno 20 posto bolesnika. Pritom je broj hospitaliziranih pacijenata iz OHBP-a iznosio ukupno 199, od toga na Sušaku njih 116, a na riječkom lokalitetu njih 83.
Klinika za bolesti srca i krvnih žila tijekom blagdana obavila je 70 hitnih pregleda i intervencija kardiologa kod pacijenata koji nisu hospitalizirani na Klinici, a učinjene su 33 hitne hospitalizacije zbog neodgodive dijagnostike i liječenja.
"Iznimno sam kao ravnatelj ponosan na vrijedne djelatnike KBC-a Rijeka i zahvalan na ogromnom trudu koji ulažu za dobrobit naših sugrađana i ukupne zajednice u kojoj djelujemo.
Blagdani iza nas, kao i oni koji tek slijede, vrijeme su u kojem cjelogodišnja i cjeloživotna odricanja djelatnika u zdravstvu možda najslikovitije dolaze do izražaja.
Brojevi o obrađenim bolesnicima tijekom prethodnih neradnih dana, pomoć pružena osobama u patnji i neizvjesnosti te spašeni životi ističu još jednom naše »hitnjake« i druge dežurne medicinske i nemedicinske djelatnike kao naše junake", poručio je Ružić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas