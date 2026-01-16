Susjedi najavili povratak prave zime: Drastična promjena trebala bi krenuti ovog datuma?

Od 24. i 25. siječnja očekuje se da će ulazak vrlo nestabilnih i postupno sve hladnijih zračnih masa polarnog podrijetla u Sredozemlje izazvati pogoršanje vremenskih prilika
Talijanski meteorolog Mattia Gussoni objavio je na portaluiLMeteo da zima prema kraju siječnja "mijenja brzinu". Kako je pojasnio, od 24. i 25. siječnja očekuje se da će ulazak vrlo nestabilnih i postupno sve hladnijih zračnih masa polarnog podrijetla u Sredozemlje izazvati pogoršanje vremenskih prilika. Smatra se kako će promjena donijeti obilne oborine, pad temperature i jačanje vjetrova.
"Temperature bi se ponovno spustile ispod prosjeka, ne samo u Italiji, već i na većem dijelu starog kontinenta. Ako se to potvrdi, očekujemo fazu ponovno vrlo hladnog vremena. U takvom kontekstu, osim kiše mogao bi stići i snijeg do vrlo niskih nadmorskih visina, posebno na središnjem i sjevernom dijelu", ističe Gussoni.
Podsjetimo,Istramet je jučer istaknuo da će prostrana sibirska anticiklona doprinijeti relokaciji vrlo hladnog, a možda krajem mjeseca i polarnog zraka u južnije geografske širine.
"Već u nedjelju temperature zraka snizit će se u okvire prosječne za doba godine uz buru i levant, što je uvod u period stabilnijeg i sunčanijeg vremena uz jutarnje minuse i za siječanj ugodne dnevne temperature zraka. Veće meteorološke turbulencije u idućim danima ne očekujemo. Pravi preokret moguć je tek sredinom treće dekade siječnja kada na 'naplatu' može doći prisustvo uporne sibirske anticiklone. U takvoj situaciji polarni zrak premjestio bi se u južnije, vjerojatno do Sredozemlja, a dio tog zraka stigao bi i do naših krajeva", izvijestio je Istramet, prenosi Večernji.
Prognozu za vikend pred nama donosimo vam na OVOM LINKU.
