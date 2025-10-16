Šuta otkrio što je s djecom koja su udahnula klor i kiselinu: Nedopustivo je da se to događa

"Vjerujemo da, osim dvoje, više nitko neće biti zadržan u bolnici. Djeca su prilikom dolaska u bolnicu imala nadražajne simptome gornjih dišnih putova. Primljeni su i ordinirana je sva potrebna terapija. Djeca koja ovise o kisiku su dobili terapiju kisikom i u ovom trenutku su zadovoljavajućeg, dobrog stanja i ne zahtijevaju provođenje mjera intenzivnog liječenja. Uvjereni smo da će njihov klinički tijek biti povoljan", kazao je Markić.