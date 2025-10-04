Sutra dio hrvatskih birača izlazi na dopunske izbore

Ove nedjelje dio hrvatskih birača izlazi na dopunske izbore, u 63 lokalne jedinice, u čija vijeća i skupštine na redovnim lokalnim izborima nije izabrano dovoljno vijećnika iz reda nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, u općinama gdje su u manjini.
U nedjelju se bira 75 vijećnika, 68 ih biraju pripadnici osam nacionalnih manjina (srpske, romske, talijanske, mađarske, slovačke, rusinske, ukrajinske i bošnjačke), a sedam Hrvati u šest općina u kojima su manjina u Dvoru, Končanici, Jagodnjaku, Borovu, Trpinji i Kistanjama.
Vlada je prvotno dopunske izbore raspisala u 75 jedinica, no kako je u njih 12 izostalo bilo kakvo zanimanje za tu vrstu izbora, broj jedinica smanjio se na 63.
U njih 50-ak izbori su gotovo pa formalnost, za njih je istaknuta samo po jedna kandidacijska lista, što znači da su 'pobjednici' već poznati.
Pravo birati 'dopunske' vijećnike u županijske skupštine ima nešto preko 94.000 birača, a općinskih i gradskih vijeća njih oko 34.500.
Birači koji se odluče izaći na izbore, svoju će dužnost, kao i na svim ostalim vrstama izbora, moći ispuniti od 7 do 19 sati.
Hojski (DIP) biračima: Biračka mjesta nisu identična onima sa lokalnih izbora
Na raspolaganju će im biti 474 biračka mjesta, sva su objavljena na stranicama nadležnih gradova i općina, ali i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva (DIP), uz naznaku koji birači mogu na njima glasovati.
"Molim potencijalne birače da pogledaju gdje im je biračko mjesto, jer nisu sva identična kao na lokalnim izborima", poručuje član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.
Podsjeća i kako pravo glasa na dopunskim izborima imaju samo birači iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda, koji imaju pravo na određenu zastupljenost i imaju prebivalište na području jedinice za čije se predstavničko tijelo izbori provode.
"Nacionalna pripadnost mora biti upisana u Registru birača i samim tim će se naći i na izvadcima iz popisa birača", napominje Hojski.
Na provedbi izbora angažirano više od 6600 osoba
Na provedbi izbora bit će angažirano više od 6600 osoba, od čega njih 4736 u biračkim odborima.
Koliko će dopunski izbori stajati, znat će se tek nakon što završe, za sada je poznato da se financiraju iz proračuna županija, gradova i općina u kojima se održavaju.
Troškove informatičke podrške tim izborima snosi država, odnosno DIP, a procjena je da se radi o iznosu od oko 340.000 eura.
DIP će u nedjelju u dva navrata izvijestiti o odazivu na dopunske izbore, u podne i u 17 sati, dok će na objavu njihovih rezultata trebati pričekati do ponedjeljka u 9 sati.
