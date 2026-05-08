Teolog Milas o Trumpu i papi Lavu: Dvije logike moći - krkanluk, a s druge je strane gospodin

Odnos prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, kaže, ne bi gledao šire od sukoba dvije osobe. "Papa Lav je prvi papa iz SAD-a i jasno je da ga Amerikanci žele prisvojiti, ali se on ne da smjestiti u tu logiku. On je papa socijalnog nauka crkve. Problem je što on postaje jako neugodan kad ga se počne primjenjivati na naše omiljene političke idole. Papa stalno u fokus vraća pitanje konkretnog čovjeka - migranta, siromaha, izbjeglice, ranjenika. Tu nastaje napetost s Trumpom, koji teži kapitalu, interesu i moći", naglasio je.