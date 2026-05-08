Teolog Milas o Trumpu i papi Lavu: Dvije logike moći - krkanluk, a s druge je strane gospodin

U Studio uživo kod naše Tine Kosor Giljević iz Graza se uključio teolog Dalibor Milas koji je komentirao prvu godinu pontifikata pape Lava XIV.
Oglas
Prvu godinu pape ocijenio je godinom smirivanja i konsolidacije. "Katolička crkva nije dobila papu spektakla, već papu metode. On je došao proizvoditi naslovnice svaki dan, nego strpljivo i polako postavljati smjer i graditi put. U društvu i vremenu u kojem se čak i duhovnost mjeri brojem lajkova i reakcija, to djeluje prilično neobično. Ali, Crkva i živi od onih sporih i dosadnih povijesnih silnica koje mijenjaju i vrijeme i društvo", rekao je.
Milas je naglasio da kod pape Lava u posljednjih godinu dana vidi nekoliko jasnih fokusa: cementiranje siromašnih i marginaliziranih u središte crkvenog i katoličkog govora, smirivanje unutarnjih tenzija u Crkvi, otpor političkoj instrumentalizaciji kršćanstva, snažan govor u miru.
"Ova godina nije bila godina velikog vatrometa, već godina gradilišta. A gradilišta nisu uvijek ni atraktivna ni lijepa ni zanimljiva, ali se na njima vidi da se neke stvari grade ispočetka i temeljito", naglasio je teolog.
Odnos prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, kaže, ne bi gledao šire od sukoba dvije osobe. "Papa Lav je prvi papa iz SAD-a i jasno je da ga Amerikanci žele prisvojiti, ali se on ne da smjestiti u tu logiku. On je papa socijalnog nauka crkve. Problem je što on postaje jako neugodan kad ga se počne primjenjivati na naše omiljene političke idole. Papa stalno u fokus vraća pitanje konkretnog čovjeka - migranta, siromaha, izbjeglice, ranjenika. Tu nastaje napetost s Trumpom, koji teži kapitalu, interesu i moći", naglasio je.
Papa, kaže, odbija kršćanstvo kao identitetsko oružje i tu je njegova distanca prema Trumpu jasna. "On nije protiv Trumpa kao Trumpa već protiv svake politike koja čovjeka pretvara u broj i u višak", naglasio je i dodao da Papa u ovoj godini dana imao više od 400 apela za mir.
"Kod njega je bitna ta tiha snaga i upornost. Papa Lav ne galami, on isto tako ne kapitulira. Ja tu vidim dvije logike moći. Jedna logika Donalda Trumpa, logika sile, glasnoće, arogancije, reklo bi se "krkanluka". S druge je strane Lav, koji je gospodin, tih i miran. On ne nastupa kao neki ideološki ratnik, ali ni ne bježi od teških tema", istaknuo je.
Možda najveći problem Pape, smatra, je taj što nije spektakularan u vremenu koje želi i voli spektakle.
Papa Franjo bio je, kaže, "rockstar" cijelog pontifikata, a Lav nije rock zvijezda već više dirigent cijelog orkestra koji nema puno solo nastupa već pokušava uskladiti različite dionice. "Franjo je znao uzdrmati kuću, a Lav sad gleda kako tu kuću učiniti ugodnom i stabilnom", pojasnio je i rekao da ne bi uspoređivao dvojicu pape jer se, kaže, radi o nastavku koji ima drugačiji temperament.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas