Papa Lav XIV. iznenadio je u srijedu 13 svećenika iz južnog Libanona, blizu granice s Izraelom, uključivši se u videopoziv iz Rima te im poručio da su u njegovim molitvama i da se nada kako će mir uskoro prevladati na toj napetoj granici.

Libanonski katolički i maronitski svećenici zamoljeni su da prisustvuju jutarnjem online sastanku s vatikanskim veleposlanikom u Libanonu, nadbiskupom Paolom Borgijom. Nakon što su se spojili na sastanak, Borgia im je rekao da je prisutan i papa Lav te da želi razgovarati s njima, piše AP.

Papa se pojavio online

Trinaest svećenika iz južnih sela i gradova, uključujući Rmeish, Ain Ebel, Debel i Marjayoun, bilo je ugodno iznenađeno.

“Papa nam je dao mir i svoj blagoslov”, rekao je otac Najib al-Amil, župnik iz Rmeisha koji je sudjelovao na sastanku. “Njegove riječi bile su ohrabrujuće, osobito jer ovdje živimo u stalnoj zabrinutosti”, rekao je Al-Amil za Associated Press.

Kršćanska sela uz granicu s Izraelom uglavnom su bila pošteđena intenzivnog izraelskog bombardiranja koje je izazvalo velika razaranja u drugim dijelovima većinski šijitskog južnog Libanona. Ipak, situacija na jugu Libanona ostaje napeta unatoč prekidu vatre koji je stupio na snagu 17. travnja, jer su Izrael i militantna skupina Hezbollah nastavili međusobne napade unatoč primirju.

Borbe su dosad bile ograničene na jug, no u srijedu je Izrael izveo prvi napad na Beirut nakon prekida vatre, uništivši gornje katove stambene zgrade u južnim predgrađima glavnog grada.

"Ako Bog da, mir je blizu"

Al-Amil je rekao da je papa tijekom videopoziva, koji je trajao oko minute, govorio sa svećenicima na francuskom jeziku te ih pozvao da ostanu u svojim rodnim mjestima.

“Molite sa mnom da mir prevlada. Ako Bog da, mir je blizu”, prenio je Al-Amil papine riječi.

Glasnogovornik Vatikana nije odmah odgovorio na upit za dodatne pojedinosti o pozivu. Vatikan je ipak potvrdio da je papa Lav u srijedu imao sastanak s predstavnikom Svete Stolice u Libanonu, iako se detalji takvih susreta nikada ne objavljuju.

Kada je papa Franjo tijekom izraelskih napada na Pojas Gaze redovito navečer nazivao tamošnjeg župnika, Vatikan je također odbijao iznositi detalje, opisujući taj čin kao osobni pastoralni potez pape.

Izraelske akcije na jugu Libanona zabrinjavaju kršćanske vjernike

Nekoliko dana prije srijednjeg poziva izraelska vojska srušila je katolički samostan u pograničnom selu Yaroun, tvrde dužnosnici.

Vojska tvrdi da namjerno ne gađa vjerske objekte. Međutim, u priopćenju objavljenom u subotu navela je da je tijekom uništavanja Hezbolahove infrastrukture u Yarounu oštetila kuću bez vjerskih obilježja, ne znajući da je riječ o crkvenoj zgradi.

Dvojica lokalnih dužnosnika iz Yarouna i jedna časna sestra koja je posljednjih godina boravila u samostanu rekli su za AP da fotografije objavljene u izraelskom priopćenju prikazuju drugu zgradu pokraj samostana, u kojoj su bili klinika i nadbiskupija, dok je samostan izraelska vojska sravnila buldožerima.

Libanonska državna novinska agencija također je izvijestila da je samostan srušen.

Rušenje samostana dogodilo se nekoliko dana nakon što su fotografije izraelskog vojnika koji sjekirom udara po srušenom kipu Isusa na križu u selu Debel izazvale široke osude.

U drugom incidentu, fotografija koja se proširila društvenim mrežama prikazivala je izraelskog vojnika u Libanonu kako stavlja cigaretu u usta kipa Djevice Marije.

Glasnogovornik izraelske vojske Nadav Shoshani izjavio je u srijedu na platformi X da vojska “na incident gleda s najvećom ozbiljnošću i naglašava da ponašanje vojnika u potpunosti odstupa od vrijednosti koje se očekuju od njezina osoblja”.

Kršćani čine oko trećine od pet milijuna stanovnika Libanona, što toj maloj zemlji na istočnoj obali Sredozemlja daje najveći udio kršćana na Bliskom istoku.