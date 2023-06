Podijeli :

N1

Saborski zastupnik i predsjednik HSS-a, Krešo Beljak bio je gost N1 studija uživo.

“Kad ste čuli lopova da je lopov? Svi u HDZ-u ili su glupi ili su lopovi. Nitko normalan ne može biti u toj stranci. Kod nas nema nezavisnog pravosuđa, a kad stranačko pravosuđe osudi stranku koja ih je imenovala, to daje dodatnu težinu cijeloj problematici. Andrej Plenković misli da je on Hrvatska”, rekao je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Beljak: “Sad je trenutak da se ide u dva izborna bloka i da se HDZ potuče” Beljak i Bulj na N1: “Jandrokoviću je mokri san da bude zapovjednik”

Također, kaže: “Svatko onaj tko voli Hrvatsku, ne može voljeti HDZ. To je nemoguće. Svi koji to ne vide ili su glupi ili su dio kriminalne organizacije. Ne postoji treća opcija. U politici se nikad ne može reći da je napravljeno sve, to nije čak ni Franjo Tuđman govorio, ali Plenković govori. Svi vide da Hrvatska nije država blagostanja”.

Beljak navodi da ne zna što se više može napraviti da se HDZ prozove kriminalcima.

“Nema isprika za opozicijske stranke da se izbori dobiju, izborne jedmice nisu baš promijenjene, samo su promijenjene njihove granice. Neke bitne promjene nisu napravljene. To je bilo nakaradno, sad je poštenije to da približno isto vrijede. Jedina mogućnost da svi glasovi vrijede jednako je da je cijela Hrvatska bude jedna izborna jedinica“, kazao je.

Saborski zastupnik kaže i kako već pet godina ima ideju kako bi to trebalo izgledati.

“Ne može se sve uvući u Zagreb. Takav teritorijalni prostor osuđuje Hrvatsku na propast. Hrvatskoj je potrebna pametna i promišljena useljenička politika. Nama neće pomoći ni deset milijuna useljenog stanovništva ako će oni biti koncentrirani u gradovima”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.