Tomašević tvrdi da je trasa Jarunskog mosta uglavnom čista, stanovnici ogorčeni: "Ponude su bezobrazne"

"Stigla nam je ponuda i ona uključuje samo zemlju, ne i klub. Za konje nam ništa nisu rekli, gdje ćemo s njima. Ponuda je smiješna i debelo ispod tržišne cijene, tako da smo je odbili. I nismo jedini koji su odbili", rekao je za Jutarnji Zdravko Novak, predsjednik Konjičkog kluba Jarun, koji se opire izvlaštenju jer nema kamo smjestiti životinje, ali niti mogućnosti poslovati na drugoj lokaciji.