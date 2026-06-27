Toplinski val u Hrvatsku donio temperature i do 37 stupnjeva, DHMZ izdao crvena upozorenja

Brojna mjesta imala su temperaturu višu od 35 Celzijevih stupnjeva. Na postaji Kukuljanovo u 14 sati zabilježeno je 35,8 stupnjeva, na postaji Vukovar-Grabovo i u Pločama 35,7 stupnjeva, na aerodromu u Puli 35,6 stupnjeva, a Osijeku na postaji Čepin 35,5 stupnjeva. Više od 35 stupnjeva imali su i Šibenik (35,2), Rašćane (35,2), splitski aerodrom (35,1) i Imotski (35,1).