Oglas

Burna subota

Tri rizična događaja u Zagrebu: Policija objavila koliko je osoba privedeno

author
Hina
|
10. svi. 2026. 10:30
09.05.2026., Zagreb - Na savskom nasipu kod Mosta slobode pocinje ovogodisnja manifestacija Trnjanske kresovi, manifestaciju koja se odrzava povodom Dana oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fasizmom. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Na Trnjanskim kresovima privedeno je ukupno šest osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke za Hinu u nedjelju.

Oglas

Svih šest osoba koja je jučer policija privela zbog narušavanja javnog reda i mira danas će biti dovedeni na prekršajni sud. 

Kada je riječ o nogometnoj utakmici Dinamo-Hajduk, koja je u subotu održana na zagrebačkom Maksimiru, iz policije su sinoć izvijestili da su ukupno priveli 46 osoba i oduzeli veću količinu pirotehnike.

U subotu je održan i Hod za život koji je prošao bez incidenata.

Sva ta tri događaja - Hod za život, Trnjanski kresovi i nogometna utakmica Dinamo-Hajduk - sa sigurnosnog aspekta bila su visokorizična. Zbog toga su u Zagrebu u subotu bile pojačane mjere sigurnosti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hod za život zagreb policija trnjanski kresovi utakmica dinama i hajduka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ