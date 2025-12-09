Danica Baričević (HDZ) istaknula je da korupcija ima ime i prezime, te da nitko nije zaštićen. „Pravosudna tijela rade sukladno Ustavu i zakonu uz puno podršku nas, našeg predsjednika stranke i Vlade u otkrivanju svih počinitelja i njihovom provođenju pravdi, za razliku od lijeve oporbe koja bi svoj kukolj i dalje skrivala kao zmija noge, pa onda, kada je netko njihov pod mjerama kaznenog progona, za njih je to navodni politički progon ili u najmanju ruku krivi tajming”, rekala je HDZ-ova zastupnica. „Pod vodstvom Andreja Plenkovića mijenja se Hrvatska i HDZ i to smeta oporbi i od toga strepe”, dodala je Baričević.