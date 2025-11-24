U Australiji uhićen Hrvat, prvi časnik broda: Terete ga za krijumčarenje više od 500 kilograma kokaina

Policija Zapadne Australije i australska savezna policija zaplijenile su golemu pošiljku kokaina tešku 525 kilograma, pronađenu u moru nedaleko od Lancelina, sjeverno od Pertha. Procjenjuje se da bi droga na ilegalnom tržištu vrijedila više od 170 milijuna australskih dolara. Sumnjivi paket uočen je 6. studenoga kada su ribari, oko 30 kilometara od obale, naišli na veliki svežanj pričvršćen uz plutajuću bačvu. Policija je istoga dana prikupila paket i potvrdila da se radi o jednoj od najvećih nedavnih zapljena kokaina na tom području, prenosi Večernji list.