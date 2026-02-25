U COO Dubrava već dva puta bila inspekcija Ministarstva

Jarunski je objekt izgrađen 80-ih, s vremenom je promijenio mnoge stanare, da bi sad bio u njemu privremeno bila smještena djeca i mladi iz Centra, s teškoćama u razvoju i/ili s invaliditetom. U njegovoj unutrašnjosti nema rampe za invalidska kolica, samo stubište, i lift koji se, kako kažu roditelji, često kvari. Centru smo uputili zamolbu da uđemo unutra, ali odgovor nismo dobili.