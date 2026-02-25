U COO Dubrava već dva puta bila inspekcija Ministarstva

Vlasnik Centra je država, i u njemu se školuju odnosno borave, i dolaze na rehabilitaciju djeca i mladi s invaliditetom i drugim teškoćama. Matična zgrada ustanove nalazi se u Dubravi, gdje je sagrađena 1966., s adekvatnim prilazima, odnosno rampama za invalidska kolica, rampama unutar zgrade, čitava je zgrada općenito prilagođena osobama s teškoćama.
Vlasnik Centra - država
No od potresa stoji zapuštena, naočigled propada čekajući rušenje i gradnju nove zgrade, dok su korisnici Centra, njih oko 230, krajem 2022. preseljeni u za njih neadekvatnu zgradu na Jarunu, iza crkve Sv. Mati slobode.
"Zgrada je stara, neodržavana i ne ulaže se u obnovu radi sigurnosti učenika/korisnika i djelatnika. Stolarija i elektroinstalacije ugroza su za učenike i korisnike s razvojnim teškoćama te djelatnike", navodi se u pismu.
Vlasnik Centra je država, i u njemu se školuju odnosno borave, i dolaze na rehabilitaciju djeca i mladi s invaliditetom i drugim teškoćama. Matična zgrada ustanove nalazi se u Dubravi, gdje je sagrađena 1966., s adekvatnim prilazima, odnosno rampama za invalidska kolica, rampama unutar zgrade, čitava je zgrada općenito prilagođena osobama s teškoćama.
Izgrađen 80-ih
Jarunski je objekt izgrađen 80-ih, s vremenom je promijenio mnoge stanare, da bi sad bio u njemu privremeno bila smještena djeca i mladi iz Centra, s teškoćama u razvoju i/ili s invaliditetom. U njegovoj unutrašnjosti nema rampe za invalidska kolica, samo stubište, i lift koji se, kako kažu roditelji, često kvari. Centru smo uputili zamolbu da uđemo unutra, ali odgovor nismo dobili.
Centar je još 2020. godine, nakon potresa, potpisao ugovor s Ministarstvom fondova EU o adaptaciji zgrade u Dubravi i dobio dva milijuna eura nepovratnih europskih sredstava. Iako je povratak na matičnu lokaciju bio predviđen do kraja 2024., do danas radovi obnove još nisu ni počeli, zbog čega je Hrvatska morala vratiti dobiveni novac.
Izgradnja "najmanje tri godine"
Kako je u listopadu prošle godine roditelje obavijestila ravnateljica Centra Marina Nekić, odabran je arhitektonski ured za izradu projektne dokumentacije, te se očekuje da će "proces izgradnje trajati otprilike tri godine".
Kako za 24sata odgovara ravnateljica na pitanje o radovima na objektu Dubrava i kad se planira povratak Centra na tu lokaciju, građevinski stručnjaci za statiku i konstrukcije su nakon obavljenih istražnih radnji i izrade elaborata o stanju građevine zaključili da bi konstrukcijska obnova postojeće građevine bila zahtjevnija, skuplja i dugotrajnija od rušenja, i gradnje nove zgrade.
"Prihvaćena je odluka o gradnji nove konstrukcije i rušenju postojeće konstrukcije. Proveden je postupak odabira projektanta te je odabran projektni ured koji radi na izradi projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju nove konstrukcije i rušenje postojeće. Cilj je da radovi budu završeni u roku tri godine. U taj rok ne ulazi vrijeme čekanja na suglasnosti naručitelja ili javno pravnih tijela nadležnih za poslove gradnje i urbanizama" kaže Nekić, a pišu 24sata.
Ministarstvo u dva navrata u inspekcijskom nadzoru
Sredstava su, dodaje, osigurana iz državnog proračuna za naredne tri godine u ukupnom iznosu od 22 milijuna eura. Plan je ove godine završiti projektno-tehničku dokumentaciji te provesti postupak za odabir izvođača radova.
Ministarstvo rada i socijalne politike je na Jarunu, nakon dopisa Sjene o "neodgovarajućim uvjetima", već bilo u izvanrednom inspekcijskom nadzoru 2024. i 2025.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare