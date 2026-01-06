U Rijeci i okolici snijeg, zimski uvjeti i obvezna zimska oprema

Iz Područne meteorološke službe Rijeka navode da se u Rijeci i na širem riječkom području tijekom cijeloga dana očekuje nastavak oblačnog vremena s povremenom slabom kišom, snijegom ili susnježicom te da se u višim predjelima riječke okolice stvara ili očekuje stvaranje snježnog pokrivača. Ponegdje puše jaka bura s olujnim udarima, a na dijelu Velebitskog kanala i olujna bura s orkanskim udarima.