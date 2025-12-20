Oglas

TRSAT

Pucnjava u Rijeci: Policija uhitila jednu osobu, još uvijek se traga za ostalima

author
Hina
|
20. pro. 2025. 11:34
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Zbog pucnjave na ugostiteljski objekt na području Trsata u Rijeci u petak navečer, a u kojoj nitko nije ozlijeđen, jedna je osoba pod nadzorom policije, izvijestili su u subotu iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja radi pronalaska drugih sudionika, dodali su.

Policija je sinoć oko 21:30 sati primila dojavu da se na području Trsata u Rijeci čuje pucanje iz vatrenog oružja te da je oštećeno staklo na ugostiteljskom objektu. Izlaskom policijskih službenika na teren to se i potvrdilo te je obavljen očevid kojim su izuzeti pronađeni tragovi.

Osim prozora i aluminijskih grilja na ugostiteljskom objektu, u pucnjavi je oštećena i fasada na obližnjoj ljekarni te dva vozila, a prema dosadašnjim saznanjima nitko od građana koji su se nalazili u ugostiteljskom objektu ili drugih osoba nije ozlijeđen, priopćili su iz policije.

"Jedna od osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem je pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi pronalaska drugih sudionika te utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti", stoji u priopćenju.

Teme
istraga policija pucnjava rijeka

