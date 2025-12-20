TRSAT
Pucnjava u Rijeci: Policija uhitila jednu osobu, još uvijek se traga za ostalima
Zbog pucnjave na ugostiteljski objekt na području Trsata u Rijeci u petak navečer, a u kojoj nitko nije ozlijeđen, jedna je osoba pod nadzorom policije, izvijestili su u subotu iz Policijske uprave primorsko-goranske.
Kriminalističko istraživanje se nastavlja radi pronalaska drugih sudionika, dodali su.
Policija je sinoć oko 21:30 sati primila dojavu da se na području Trsata u Rijeci čuje pucanje iz vatrenog oružja te da je oštećeno staklo na ugostiteljskom objektu. Izlaskom policijskih službenika na teren to se i potvrdilo te je obavljen očevid kojim su izuzeti pronađeni tragovi.
Osim prozora i aluminijskih grilja na ugostiteljskom objektu, u pucnjavi je oštećena i fasada na obližnjoj ljekarni te dva vozila, a prema dosadašnjim saznanjima nitko od građana koji su se nalazili u ugostiteljskom objektu ili drugih osoba nije ozlijeđen, priopćili su iz policije.
"Jedna od osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem je pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi pronalaska drugih sudionika te utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti", stoji u priopćenju.
