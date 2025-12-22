Nakon pucnjave u Rijeci kazneno prijavljena trojica, 24-godišnjak za pokušaj ubojstva

Policija je u petak oko 21,30 sati primila dojavu da se na području Trsata u Rijeci čuje pucanje iz vatrenog oružja i da je oštećeno staklo na ugostiteljskom objektu. Izlaskom policijskih službenika na teren to se i potvrdilo te je obavljen očevid kojim su izuzeti pronađeni tragovi.