U stravičnoj nesreći u Zagrebu poginula pješakinja

Davor Puklavec / Pixsell / ILUSTRACIJA

U prometnoj nesreći koja se u utorak ujutro dogodila križanju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik u istočnom dijelu Zagreba poginula je pješkinja na koju je naletio teretni automobil, izvijestila je zagrebačka policija.

Prema prvoj policijskoj informaciji nesreća se dogodila u 8.30 sati, a pješakinja je smrtno stradala na mjestu događaja.

U tijeku je očevid kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.