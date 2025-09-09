Oglas

nova tragedija na cesti

U stravičnoj nesreći u Zagrebu poginula pješakinja

N1 Info
09. ruj. 2025. 09:43
PROMETNA NESREĆA OČEVID
Davor Puklavec / Pixsell / ILUSTRACIJA

U prometnoj nesreći koja se u utorak ujutro dogodila križanju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik u istočnom dijelu Zagreba poginula je pješkinja na koju je naletio teretni automobil, izvijestila je zagrebačka policija.

Prema prvoj policijskoj informaciji nesreća se dogodila u 8.30 sati, a pješakinja je smrtno stradala na mjestu događaja.

U tijeku je očevid kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.

prometna nesreća

