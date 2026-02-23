FOTO / U tijeku su pripreme za rušenje Vjesnika, vojska odvozi namještaj

U kompleks Vjesnika stigli su bageri i pripadnici Hrvatske vojske koji u najkraćem roku mogu izuzeti sav namještaj Hrvatskog sabora koji je tamo bio skladišten. Jutros je u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine održan koordinacijski sastanak na kojem su, uz izvođača i stručni nadzor, bili i predstavnici Grada Zagreba. Razgovaralo se o odvozu građevinskog otpada u trenutku kada se krene s postupkom uklanjanja, ali i o regulaciji prometa s obzirom na stanje gradilišta, rekao je Glavinić.