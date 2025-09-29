Blok umirovljenici zajedno (BUZ) se protivi pokušaju da se "trajni dodatak" predstavlja u kontekstu 13. mirovine.
"To nije ništa drugo doli loš supstitut kojim će se ukinuti dosadašnji paketi pomoći za one najpotrebitije, ali i onemogućiti ostvarenje stvarne 13. mirovine na kojoj je BUZ godinama inzistirao, i inzistirati ćemo i dalje", poručuju iz BUZ-a.
Pojasnili su da prava 13. mirovina može biti samo ona koja je iznosom jednaka ili veća od redovne, nikako manja.
"Sve drugo je obmana i pokušaj skretanja pozornosti sa stvarnog problema, problema rastućeg siromaštva umirovljenika, posebice onih koji žive sami i već danas jedva preživljavaju."
"Nepravda i krivi smjer"
U BUZ-u smatraju da je Vlada, uz asistenciju dijela umirovljeničkih udruga i stranaka, uspjela pomaknuti fokus sa zahtjeva za pravom 13. mirovinom na licitiranje s iznosima "trajnog dodatka".
"Time je umjesto rješenja ponuđena zamjena koja gubi svaku socijalnu komponentu i dovodi do apsurdnih situacija, jednaki iznosi za one koji su godinama iskorištavali sustav i za one koji su cijeli radni vijek jedva sastavljali kraj s krajem. Takvo izjednačavanje nejednakih je nepravda i vodi nas u krivom smjeru", kažu u BUZ-u i dodaju:
"Ovim modelom na gubitku su upravo najugroženiji umirovljenici s najmanjim mirovinama. Dosadašnji paketi pomoći, iako nedostatni, barem su ciljano olakšavali život najsiromašnijima, i sa istima treba nastaviti sve dok se ne riješi temeljni problem, problem malih mirovina i rastućeg siromaštva umirovljenika. Novi "trajni dodatak" vješto izvedenom distrakcijom sve to ukida, bez ikakvog obzira na imovinski ili prihodovni cenzus."
Za BUZ je jedino pravo rješenje dostojanstvena mirovina od koje se može živjeti.
"Povremene ili kozmetičke financijske injekcije nikada nisu i nikada neće biti trajno rješenje. Država je dužna, temeljem radnog staža i uplaćenih doprinosa, osigurati mirovinu dostatnu za život dostojan čovjeka, a u slučajevima kada to nije dovoljno mora intervenirati odgovarajućim socijalnim mjerama."
Tim povodom BUZ poziva Vladu da bez odgađanja uvede stvarnu 13. mirovinu uz nastavak dosadašnjih paketa pomoći potrebitima.
"Pozivamo i sve umirovljeničke stranke i udruge da se jasno i bez kalkulacija vrate izvornom zahtjevu odnosno inzistiraju na 13. mirovini u pravom smislu riječi koja će samo takva biti istinsko priznanje i sigurnost za naše umirovljenike. Sve ostalo je jeftin politički trik na račun onih koji su cijeli život radili, a sada se bore za goli opstanak", zaključili su u BUZ-u.
