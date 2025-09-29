"Pozivamo i sve umirovljeničke stranke i udruge da se jasno i bez kalkulacija vrate izvornom zahtjevu odnosno inzistiraju na 13. mirovini u pravom smislu riječi koja će samo takva biti istinsko priznanje i sigurnost za naše umirovljenike. Sve ostalo je jeftin politički trik na račun onih koji su cijeli život radili, a sada se bore za goli opstanak", zaključili su u BUZ-u.