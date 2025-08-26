"Voda je osnovno pravo"
UN: Svaka četvrta osoba na svijetu nema pristup sigurnoj pitkoj vodi
Više od dvije milijarde ljudi diljem svijeta još uvijek nema pristup sigurnoj pitkoj vodi, upozorili su Ujedinjeni narodi u utorak, naglašavajući da napredak prema univerzalnom pristupu ide daleko sporije nego što bi trebao.
Agencije UN-a za zdravstvo i djecu izvijestile su da je prošle godine četvrtina globalne populacije bila bez pristupa sigurno upravljanoj pitkoj vodi, a više od 100 milijuna ljudi još uvijek ovisi o vodi iz površinskih izvora, poput rijeka, jezera i kanala.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i UNICEF istaknuli su da loši sustavi vodoopskrbe, sanitacije i higijene (WASH) izlažu milijarde ljudi većem riziku od bolesti.
U zajedničkoj studiji upozorili su da je svijet daleko od postizanja cilja univerzalne pokrivenosti tim uslugama do 2030. godine.
Umjesto toga, taj cilj "postaje sve manje dostižan", upozorili su.
"Voda, sanitacija i higijena nisu privilegije: to su osnovna ljudska prava. Moramo ubrzati akcije, osobito za najmarginaliziranije zajednice, izjavio je Ruediger Krech, šef odjela za okoliš u WHO-u.
Izvještaj je proučavao pet razina usluga pitke vode. Sigurno upravljanje vodom, najviša razina, definira se kao voda koja je dostupna u kućanstvu, dostupna kada je potrebna i bez fekalne ili kemijske kontaminacije.
Četiri niže razine su: osnovna (poboljšana voda do koje se može doći za manje od 30 minuta), ograničena (poboljšana, ali s dužim vremenom pristupa), nepoboljšana (npr. voda iz nezaštićenog bunara ili izvora) i površinska voda.
Upotreba površinske vode za piće u opadanju
Od 2015. godine, 961 milijun ljudi dobio je pristup sigurno upravljanoj pitkoj vodi, s porastom pokrivenosti sa 68 posto na 74 posto, stoji u izvještaju.
Od 2,1 milijardu ljudi koji su prošle godine još uvijek bili bez nje, 106 milijuna koristilo je površinsku vodu, što je smanjenje od 61 milijun u posljednjem desetljeću.
Broj zemalja koje su eliminirale korištenje površinske vode za piće je porastao s 142 u 2015. na 154 u 2024. godini.
U 2024. godini, 89 zemalja imalo je univerzalni pristup barem osnovnoj pitkoj vodi, od kojih je 31 imalo univerzalni pristup sigurno upravljanim uslugama.
28 zemalja, gdje više od četvrtine ljudi još uvijek nema osnovne usluge, uglavnom je koncentrirano u Africi.
Ciljevi postaju sve nedostižniji
Što se tiče sanitacije, 1,2 milijarde ljudi dobile su pristup sigurno upravljanim sanitacijskim uslugama od 2015. godine, a pokrivenost je porasla s 48 posto na 58 posto, pokazala je studija.
Ove usluge uključuju poboljšane sanitarne uređaje koji se ne dijele s drugim kućanstvima, a izmet se sigurno uklanja ili tretira izvan mjesta.
Broj ljudi koji prakticiraju odlaganje izmeta na otvorenom smanjen je za 429 milijuna na 354 milijuna 2024. godine, ili na 4 posto svjetske populacije.
Od 2015. godine, 1,6 milijardi ljudi dobilo je pristup osnovnim higijenskim uslugama, uz porast pokrivenosti sa 66 posto na 80 posto.
"Kada djeca nemaju pristup sigurnoj vodi, sanitaciji i higijeni, njihovo zdravlje, obrazovanje i budućnost dolaze u opasnost", upozorila je Cecilia Scharp, direktorica UNICEF-a za WASH.
"Ove nejednakosti posebno su izražene kod djevojčica, koje često nose teret sakupljanja vode i suočavaju se s dodatnim preprekama tijekom menstruacije. Uz trenutačnu brzinu, izgledi za sigurnu vodu i sanitacije za svako dijete sve su nedostižniji cilj", dodala je.
