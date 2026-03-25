POJAČANI OPREZ

Upozorenje za Zagrepčane: Sprema se nevrijeme, očekuju se jaki vjetar i obilna kiša

author
N1 Info
25. ožu. 2026. 22:18
kiša, pljusak, pljuskovi, nevrijeme
Andreas from Pixabay/ ilustracija

Grad Zagreb upozorio je građane na moguće opasne vremenske prilike koje se očekuju tijekom noći i sutrašnjeg dana, pozivajući na povećan oprez i praćenje službenih informacija.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), područje Zagreba moglo bi zahvatiti nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnim padalinama. Iz Grada ističu kako takvi uvjeti povećavaju rizik od ozljeda i materijalne štete, osobito zbog granja i predmeta koje može nositi snažan vjetar.

Gradske službe nalaze se u stanju pripravnosti te su spremne intervenirati bude li to potrebno. U slučaju da se prognozirani vremenski uvjeti ostvare, vrlo je izgledno i zatvaranje Sljemenske ceste.

Građanima se savjetuje da prije izlaska iz domova, kao i prije planiranja putovanja, provjere aktualno stanje u prometu i općenito u gradu, kako bi izbjegli moguće poteškoće uzrokovane vremenskim neprilikama.

DHMZ nevrijeme vremenska prognoza zagreb

